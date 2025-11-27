จับแก๊งเวียดนามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ สกัดส่งปลายทางออสเตรเลีย

MGR Online - ป.ป.ส. ร่วม AITF รวบเครือข่ายเวียดนามข้ามชาติ ซุกเฮโรอีนส่งออสเตรเลีย ขยายผลค้นห้องพักกลางกรุง ยึด “คลับดรักส์” เตรียมกระจายนักเที่ยว
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐาน ทั้งการเป็นทางผ่านส่งออกไปยังประเทศที่สาม และแหล่งพักยาเพื่อกระจายในแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการข่าวและการปราบปรามอย่างเข้มข้นนั้น
วันนี้ (27 พ.ย.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้บูรณาการความร่วมมือภายใต้ ชุดปฏิบัติการ AITF (Airport Interdiction Task Force) หรือ โครงการความร่วมมือด้านปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าอากาศยาน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ส., กรมศุลกากร, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ.) พร้อมหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย หน่วยข่าวกรองทางทหาร (ขกท. ทภ.1 ) กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.) และ กรมข่าวทหารบก ( ขว.ทบ.) เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและทลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดชาวเวียดนามข้ามชาติรายสำคัญ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ AITF ได้ตรวจสอบพัสดุขาออกระหว่างประเทศ ปลายทางประเทศออสเตรเลีย ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบความผิดปกติภายในกล่องพัสดุ ผลการตรวจสอบพบ เฮโรอีน น้ำหนัก 1.52 กิโลกรัม ซุกซ่อนอำพรางอยู่ในช่องว่างของผนังกล่องพัสดุ จึงได้ทำการตรวจยึดและประสานงานเพื่อสืบสวนขยายผลหาตัวผู้ส่งทันที
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 พ.ย.68 การสืบสวนนำไปสู่การจับกุมตัว ชายชาวเวียดนาม 2 ราย ขณะกำลังนำพัสดุมาส่งที่ ที่ทำการไปรษณีย์ภายในห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าว ตรวจสอบกล่องพัสดุดังกล่าวพบ เฮโรอีน อีก 1.4 กิโลกรัม ซุกซ่อนในผนังกล่องด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ตรวจยึดได้ก่อนหน้า จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการชาวเวียดนามที่ทำหน้าที่ดูต้นทางและรออยู่บริเวณใกล้เคียงได้เพิ่มอีก 2 ราย
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังขยายผลเข้าตรวจค้นห้องพักของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวจำนวน 3 จุด ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร เพื่อตัดวงจรการค้าและยึดของกลางเพิ่มเติม ดังนี้ จุดที่ 1 คอนโดมิเนียม ย่านศรีนครินทร์-ลาซาล จ.สมุทรปราการ พบคีตามีน 2 กรัม , จุดที่ 2 คอนโดมิเนียม ย่านลาซาล-แบริ่ง เขตบางนา กทม. สามารถจับกุม ชายชาวเวียดนามได้อีก 1 ราย ภายในห้องพัก พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ได้แก่ คีตามีน 75 กรัม, ไอซ์ 107 กรัม, MDMA (บรรจุภายในกระป๋อง 2 กก. และแบบซอง 284 ซอง น้ำหนักรวม 1.77 กก.), เอ็กซ์ตาซี 309 เม็ด, โคเคน 230 กรัม และ ไนเมตาซีแพม 380 กรัม พร้อมอุปกรณ์แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย อาทิ เครื่องชั่งดิจิทัล เครื่องซีลถุง รวมถึงเอกสารใบเสร็จการส่งพัสดุ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์พกพา และ จุดที่ 3 ห้องพักย่านเขตลาดพร้าว กทม. ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวสรุปว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้รวม 5 ราย ตรวจยึดเฮโรอีนรวม 2.92 กิโลกรัม ที่เตรียมส่งออกไปยังออสเตรเลีย และยาเสพติดกลุ่ม Club Drugs อีกจำนวนมากที่เตรียมกระจายในสถานบันเทิงหรือแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายใต้ชุดปฏิบัติการ AITF ทำให้สามารถสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้หลุดรอดออกไปทำลายชื่อเสียงของประเทศ และตัดวงจรการค้ายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเร่งประสานข้อมูลกับทางการเวียดนามและออสเตรเลียเพื่อขยายผลถึงระดับสั่งการต่อไป