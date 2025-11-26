รพ.ตำรวจ ส่งทีมแพทย์-พยาบาล ลุยช่วยผู้ป่วยน้ำท่วมหาดใหญ่

รพ.ตำรวจ จัดทีมแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่ประสบภัยอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (26 พ.ย.) พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ รพ.ตำรวจ จัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ในพื้นที่เกิดอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พล.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าวว่ารพ.ตำรวจ โดยกลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ จัดเตรียมแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน จำนวน 2 ทีม ผู้ปฏิบัติ 4 นาย ปฏิบัติภารกิจ ช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยออกเดินทาง วันที่ 27 พ.ย. นี้ เวลา 07.00 น. จากกองบินตำรวจ โดยอากาศยานทางการแพทย์ Bell 429 จัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (POLICE - MERT) ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ จำนวน 2 ทีม ผู้ปฏิบัติ 4 นาย ออกเดินทาง วันที่ 27 พ.ย.นี้ เวลา 13.00 น. จากกองบินตำรวจ โดยอากาศยานกองบินตำรวจ
"ทีมแพทย์ พยาบาล เหล่านี้จะปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 (ค่ายรามคำแหง) อ.เมือง จ.สงขลาโดยพวกเราพร้อมปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ"พล.ต.ท.ไพบูลย์ ระบุ