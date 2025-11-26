ศปรฟ.บช.ก.รวบแก๊งขนยานรกบนรถไฟสายเหนือ ยึดยาบ้า 2.5 แสนเม็ด

ศปรฟ.บช.ก.รวบ 3 ผู้ต้องหาขบวนการขนยานรกบนรถไฟสายเหนือ ยึดยาบ้า ของกลาง 2.5 แสนเม็ด
วันนี้ ( 26 พ.ย. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต. ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบช.ก.ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ศปรฟ.บช.ก.) พล.ต.ต.กรีธา ตันคณารัตน์ ประจำ (สบ.6) บช.ก./รอง ผอ.ศปรฟ.บช.ก.
พ.ต.อ.จิรกฤต ทองจินตาหน.ศปรฟ.ชป.1 (สายเหนือ) พ.ต.ท.อภิชาติ วงษ์ศรี สวญ.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.กิจจา จันทาทับ ประจำ (สบ.2) บก.ปปป./รอง.หน.ศปรฟ.ชป.1 (สายเหนือ) นำกำลังจับกุมขบวนการลักลอบขนยาบ้าบนรถไฟได้ผู้ต้องหา 3 รายประกอบด้วย น.ส.นันทิชา อายุ 28 ปี ,นายสุวัฒน์ อายุ 26 ปี และนายยุทธนา หรือกอล์ฟ ดำอุดม อายุ 28 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 250,000 เม็ดได้บนขบวนรถด่วนที่ 52 (เชียงใหม่-กรุงเทพอภิวัฒน์) ขณะวิ่งระหว่างสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง-สถานีศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ และบริเวณสถานีรถไฟลำปาง จ.ลำปาง
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ศปรฟ.บช.ก. ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมบนขบวนรถไฟขบวนที่ 52 (เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์) พบผู้ต้องหาทั้ง 3 รายลักษณะมีพิรุธ จึงขอตรวจค้นพบยาบ้าจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางจึงควบคุมตัวมาสอบสวน
โดย น.ส.นันทิชา และ นายสุวัฒน์ ให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่า ไม่ทราบว่าของกลางดังกล่าวเป็นยาเสพติด ตนเพียงมารับจ้างขนอะไหล่รถจักรยานยนต์ โดยมีผู้เอาของมาใส่ไว้ในกระเป๋าตนเอง และกำชับมิให้เปิดดูเบื้องต้นแจ้งข้อหา“ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เพื่อจำหน่าย โดยการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคง”
ส่วน นายยุทธนา รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงแจ้งข้อหา“มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป