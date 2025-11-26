ผบ.ตร.ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ กำชับจัด “สายตรวจทางน้ำ” ดูแลชีวิต-ทรัพย์สินปชช. สั่งระดมช่วยอพยพจุดวิกฤต ส่งอาหาร-น้ำดื่มผู้ติดค้าง

ผบ.ตร.ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ กำชับจัด “สายตรวจทางน้ำ” ดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชน เร่งระดมสรรพกำลังช่วยอพยพจุดวิกฤต ส่งอาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นกับประชาชนที่ยังอยู่ตามบ้านเรือน ให้กำลังใจตำรวจ ย้ำต้องเป็นที่พึ่งประชาชน
วันนี้ (26 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมนำสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ โดยภายหลังรับฟังรายงานสถานการณ์ แผนการช่วยเหลือประชาชนจาก พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว รับฟังปัญหา พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมทั้งจุดที่ระดับน้ำไม่สูงมาก และจุดท่วมสูง
โดย ผบ.ตร.กำชับระดมสรรพกำลังเร่งรัดการช่วยเหลืออพยพประชาชนในจุดวิกฤต และการส่งอาหาร ยา สิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัย และให้กำหนดแผนจัดชุดสายตรวจทางน้ำ ชุดลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเข้มข้น เพื่อคลายความกังวลให้กับผู้ประสบภัยที่ต้องทิ้งบ้านและส่วนใหญ่ห่วงทรัพย์สิน
ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ ผบ.ตร.เดินทางไปยังมณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และนำสิ่งของใส่รถบรรทุก FTS ของ มทบ.42 จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อดูแลให้กำลังใจ และมอบสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงจำนวนมาก โดย ผบ.ตร.ยืนยันตำรวจพร้อมดูแลช่วยเหลือเต็มที่ในทุกด้าน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
จากนั้น ผบ.ตร.และคณะ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ที่ชุมชนเกาะหมี อ.หาดใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมอาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น รวมทั้งสำรวจชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่หาดใหญ่ ร่วมช่วยเหลือประชาชนอพยพจากที่พัก และนำอาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นใช้ยังชีพมอบให้ประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือน
ทั้งนี้ ผบ.ตร.ยังได้เดินทางไปยัง สภ.หาดใหญ่ กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกดูแลตำรวจทุกหน่วยและครอบครัว ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เช่นกัน รวมถึงให้สำรวจความเสียหายอาคารและทรัพย์สินของทางการ นอกจากนี้ ผบ.ตร.ให้กำลังใจตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกนาย ขอบคุณที่ทุ่มกายใจในการดูแลประชาชน และขอให้ทำเต็มให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งเตรียมพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วย