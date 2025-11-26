พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ร่วมกับบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) มอบสิ่งอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ประสบภัยน่ำท่วม

วันนี้(26 พฤศจิกายน 2568) บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และคุณธรณินทร์ สิริพัฒโนดมสกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ได้จัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นโดยรถคอนเทนเนอร์ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ตั้งศูนย์อำนวยการอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน
การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทุกหน่วยงานในการสนับสนุนสังคมและยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและหน่วยงานภาคีพันธมิตรยังคงให้ความสำคัญต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด