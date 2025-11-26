ตร.ตามอายัดเงินแก๊งคอลฯส่งคืนเหยื่อ 2 ราย มูลค่ารวม 1 ล้าน

ตำรวจ บก.น.6 ร่วมกับ สน.พระราชวัง ส่งมอบเงินคืนให้แก่ผู้เสียหาย 2 ราย รวม 1 ล้านบาท หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงิน
วันนี้ (26 พ.ย.) ที่ สน.พระราชวัง พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง พ.ต.ท.ธันยวัติ เกษมศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระราชวัง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ร่วมส่งมอบเงินคืนให้แก่ผู้เสียหาย 2 ราย รวมมูลค่า 1 ล้านบาท หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปเมื่อเดือน มิ.ย. และ ส.ค.ที่ผ่านมา
คดีแรกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกผู้เสียหายเป็นตำรวจ โอนเงินเงินหลายครั้ง ให้หลบซ่อนตัวภายในบ้าน จนญาติสงสัย รวมมูลค่าความเสียหาย 5,300,000 บาท สามารถอายัดเงินได้ทัน จำนวน 2,034,001 บาท เงินมาก่อน 711,501 บาท จากการสืบสวนสอบพบผู้ต้องหา 15 คน จับกุมได้ 6 คน และดำเนินคดีความผิดเพิ่มฐานฟอกเงิน 1 ราย ส่วนอีกคดีหลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นได้ มูลค่าเสียหาย 400,000 บาท ส่งมอบคืนได้ 322,500 บาท จากการสืบสวนผู้ต้องหาทั้งหมด 4 คน อยู่ระหว่างขออนุมัติหมาย
ด้าน พล.ต.ต.ชัยกฤต เปิดเผยว่า ตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. ฐานะ ผอ.ศปอส.ตร. สั่งการให้ตำรวจนครบาลดำเนินการรับแจ้งคดีทางออนไลน์ เร่งรัดดำเนินการจับกุมติดตามคนร้าย โดยเฉพาะอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายอายัดเงินที่ถูกหลอกลวงไป ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำตำรวจทั่วประเทศทำคดีให้ดีที่สุด ภายหลังพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง ได้ติดตามประสานตามอายัดเงินนำมาคืนให้ผู้เสียหายทั้ง 2 ราย รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ผบช.น. จึงมอบหมายให้เป็นตัวแทนคืนเงินดังกล่าวให้ผู้เสียหาย ทั้งนี้ ฝากแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่โทรฯ มาหลอกลวงอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหลอกให้ลงทุน ให้ตรวจสอบจากข้อมูลของหน่วยงานที่ถูกต้อง
ด้านผู้เสียหาย อายุ 76 ปี กล่าวว่า เป็นอดีตข้าราชการเกษียณ สตง. ตอนแรกรู้สึกแย่เป็นอย่างมาก ทีแรกคิดว่าเงินที่โดนหลอกไปหมดแล้ว เพราะเราเชื่อหลักฐานแสดงมา เดี๋ยวคงได้คืน บังคับให้แยกกันอยู่ ตนเองเสียเงินไป 3.5 ล้านบาท และพี่สาวเสียเงิน 1.7 ล้านบาท รู้สึกเสียใจ จนต้องเข้าไปพบกับหมอจิตแพทย์ เราเกษียณมา 16 ปี กลับคิดว่าทำไมถึงโง่ขนาดนั้น แต่หมอแนะนำว่า เสียเงินดีกว่าเสียใจ เอาชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ เงินมันไปเดี๋ยวก็กลับมา มีคนที่เจอมาหนักกว่าเรา อย่างน้อยตนเองยังมีบำนาญ แต่รู้สึกเสียใจที่สุดที่ดึงพี่สาวเข้ามาเกี่ยวข้อง เงินที่ได้คืนมาจะให้พี่สาวทั้งหมด พี่สาวเป็นคนดีที่ไม่พูดถึงเลย ระยะเวลาตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อ มิ.ย. ที่ผ่านมา เราถือว่าโชคดีที่ได้เงินคืน ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง จริงๆ เขาหลอกสั่งให้เราขังตัวเองไว้ เหมือนเราขาดสติ เชื่อฟังเขาทุกอย่าง เพียงเพราะเห็นลายเซ็นเอกสารเหมือนของจริง โชคดีหลานเตือนว่าโดนหลอก พามาแจ้งความ