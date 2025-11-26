คณะสงฆ์อำเภอลำลูกกาบรรเทาสาธารณภัย ตั้งศูนย์รับ–ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่สงขลา ที่วัดสายไหม ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.68 พระครูโสภณภัทรเวทย์ (หลวงพ่ออ๊อด) เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา และเจ้าอาวาสวัดสายไหม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์อำเภอลำลูกกา บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับลูกศิษย์จิตอาสา ได้เปิดศูนย์รับ–ส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายในวัดสายไหม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสิ่งของจำเป็นจากผู้มีจิตศรัทธา ก่อนนำไปกระจายสู่ผู้ประสบภัยในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
ประชาชนสามารถร่วมบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นอื่น ๆ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–17.00 น. โดยทางวัดจะดำเนินการคัดแยกและจัดส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
หลวงพ่ออ๊อดกล่าวว่า การประสานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์และประชาชนจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย พร้อมขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป