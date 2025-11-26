น้ำท่วมภาคใต้ แก๊งยานรก เร่งขนข้ามชายแดน แต่ไม่รอด ทหารยึดบ้ากว่า 1 แสนเม็ด

นบ.ยส.24 สนธิกำลังทหาร ตำรวจ สกัดจับผู้ลำเลียงยาเสพติด ไหวตัวหลบหนี ทิ้งยาบ้าไว้ 1 แสนเม็ด
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.68 กองทัพภาคที่ 2 โดย พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) ได้เร่งรัดให้มีการจับกุมขยายผลการจับกุมยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล รมว.กลาโหม รมช.กลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ให้เจ้าหน้าที่ ในทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการ ในการปราบปรามผู้ค้า ทั้งนี้ได้ให้กำลังพลทุกนายเพิ่มสายข่าวในการหาข่าวให้มากขึ้น เพื่อตัดวงจรผู้ลำเลียงยาเสพติด ให้ได้มากที่สุด
โดยทางกองทัพภาคที่ 2 /นบ.ยส.24 อำนวยการให้ ส่วนสกัดกั้นยาเสพติด ตอนบน บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) โดย ร้อย.ฉก.ทพ.2104 ฉก.ทพ.21(หน่วยงานหลัก) ได้รับแจ้งจาก ชุดปฏิบัติการข่าวที่ 3 กกล.สุรศักดิ์มนตรี ประกอบกับได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ อ.โพนพิสัย บริเวณบ้านแดนเมือง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
โดยใช้รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฟอร์ด สีแดง ทะเบียน กท 1146 ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังสกัดบริเวณดังกล่าว จนกระทั่งเวลาประมาณ 00.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนโพนพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร้อย ฉก.ทพ.2104 สังเกตุเห็นรถยนต์คันดังกล่าวขับขี่เข้าไปยังปากซอยแดนเมือง ซอย 12 และมีชาย 1 คน ลงมาจากรถและยกวัตถุต้องสงสัยขึ้นไปบนรถและกำลังจะถอยรถทำการหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้น ผู้ต้องหาเห็นดังกล่าวจคงได้ขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปทาง จ.หนองคาย และทิ้งวัตถุต้องสงสัยลงบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 212 ห่างจากปากซอย 12 ประมาณ 200 ม. เจ้าหน้าที่ ร้อย.ฉก.ทพ.2104 และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.โพนพิสัย จึงได้ขับรถติดตามต่อเนื่อง จนกระทั่งรถผู้ต้องหาเกิดเสียหลักที่บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท นค.4004 ทางเข้าหมู่บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 16 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัยฯ ผู้ต้องหาที่อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทาง ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยที่ถูกทิ้งลงจากรถพบเป็นยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวนประมาณ 100,000 เม็ด หน่วยจึงประสานบูรณาการกำลังร่วมกับ หน่วยเรือโพนพิสัย, ชุดสืบสวนและสายตรวจ สภ.โพนพิสัย, ฝ่ายปกครอง อ.โพนพิสัย ร่วมทำการตรวจยึดยาเสพติด ก่อนนำส่ง สภ.โพนพิสัย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป