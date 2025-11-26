ยธ. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ย้ำความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่-ประชาชน

MGR Online - ปลัด ยธ. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เร่งให้ความช่วยเหลือทุกช่องทาง ย้ำความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญ
วันที่ 25 พ.ย. เวลา 11.30 น. นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงยุติธรรม โฆษกกระทรวงยุติธรรม , นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม , นายชานนท์ หันสวาสดิ์ ผู้อำนวยการกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด และผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ในการนี้ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่รายงานผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งสะท้อนการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ มายังกระทรวงยุติธรรมส่วนกลาง โดยให้รวบรวมข้อมูลของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยแบ่งตามระดับความรุนแรง และรายงานข้อมูลมายังกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นอันดับแรก โดยมีข้อสั่งการที่สำคัญ ได้แก่
1) เรื่องการดูแลเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้สำรวจความเสียหายและความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2) เรื่องที่พักอาศัย ให้ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในเรื่องอาคารสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เจ้าหน้าที่ที่บ้านพักได้รับผลกระทบไปพักอาศัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3) เรื่องการให้บริการประชาชน ขอให้มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน ในเรื่องการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการให้บริการประชาชนที่มีตัวชี้วัดที่มีกรอบระยะเวลากำหนด ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เช่น การยกเว้นหรือขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและคลายข้อกังวลใจให้กับประชาชน
4) ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมี่ได้รับผลกระทบ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหากพื้นที่ใดไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานได้ ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งได้ (Work From Home) โดยไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน
5) การประสานข้อมูลความเสียหายในระดับพื้นที่ ให้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด รวมถึงหน่วยงานอื่น เพื่อขอรับความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6) ให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม และรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อจัดทำแผนรองรับหากเกิดกรณีประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และลดความเสียหายหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานที่ตั้งและผู้ปฏิบัติงาน
7) มอบหมายให้กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด ประสานงานร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในเรื่องโครงสร้างอาคารสำนักงาน
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวมอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเน้นย้ำเรื่องความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทุกทางเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผ่านพ้นวิกฤติอุทกภัยในครั้งนี้ไปได้