จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2568 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “แม่แห่งแผ่นดิน” ณ วัดตำหนัก อ.สามโคก

วันนี้ (25 พ.ย.68) เวลา 10.00 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 25 พฤศจิกายน วันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภายใต้กิจกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดินร้อยดวงใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนสำนึกในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายอำนาจ เหล่ากอที ผอ.ปปส.ภ. 1 นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคก นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดตำหนัก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โดยพิธีประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยจากหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประชาชนผู้ร่วมงาน การแสดงรำมอญปทุมธานีอันอ่อนช้อย เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้นำกล่าวถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหาจุมพล จิตฺตพโล เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าคณะอำเภอสามโคก เจ้าอาวาสวัดตำหนัก บรรยายธรรมว่าด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า และหลักคำสอนที่ช่วยนำทางให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความดีงาม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวปทุมธานี ในการร่วมกันสืบสานเจตนารมณ์ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ให้เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความสงบสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป