"ปู-มัณฑนา" ยังไม่ต้องนอนคุกคดีฉ้อโกง หลอกลงทุนอาหารเสริม ศาลให้ประกันวงเงิน 3 แสนบาท

"ปู-มัณฑนา" รอดคุกคดีฉ้อโกง หลอกลงทุนอาหารเสริม อ้างผลตอบแทนสูง ศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา แต่ยื่นประกัน ศาลอนุญาตตีราคาประกัน 3 แสนบาท เขื่อไม่หลบหนี
วันนี้ (25 พ.ย.) ศาลแขวงพระนครใต้อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.2122/2567 ที่น.ส. พัชมณฑ์ จิรธัญญ์เทธิน เป็นโจทก์ ฟ้อง นางมัณฑนา หิมะทองคำ หรือปู นักแสดงชื่อดัง เป็นจำเลย ในความผิดฐานฉ้อโกง
โจทก์ฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงโจทก์ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทก์ว่า จำเลยประกอบธุรกิจแบรนด์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และได้ชักชวนโจทก์ให้ร่วมลงทุนกับจำเลยโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง ความจริงแล้วจำเลยไม่ได้ประกอบธุรกิจตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เป็นเพียงกลอุบายเพื่อให้ได้ทรัพย์ไปจากโจทก์เท่านั้น จากการหลอกลวงทำให้โจทก์หลงเชื่อจึงได้โอนเงินรวมจำนวน 1,160,000 บาท ให้แก่จำเลย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. ขอให้ลงโทษจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341
ศาลไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้วคดีมีมูล จึงประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา ชั้นพิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธ โดยได้รับการปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา
ศาลพิพากษาว่านางมัณฑนา มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา
ภายหลังฟังคำพิพากษา จำเลยยื่นขอคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ ศาลแขวงพระนครใต้ มีคำสั่งเห็นควรให้ส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาสั่งต่อไป
อย่างไรก็ตามล่าสุดเวลาประมาณ 17.00 น. ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยให้การปฏิเสธและเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณามาแล้ว โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์หลบหนี จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ หากจำเลยผิดสัญญาประกันให้ปรับ 300,000 บาท
โดยจำเลย ทำสัญญาประกันโดยใช้กรมธรรม์ประกันอิสรภาพในวงเงิน 300,000 บาท วางเป็นหลักประกัน