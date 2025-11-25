มูลนิธิบุณยะจินดาฯ มอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี มอบทุนบุตร-ธิดาตำรวจ ประจำปี 68

มูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว มอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบและพลเมืองดี ทุนสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2568 จำนวน 369 ทุนรวม 3,265,000 บาท
วันนี้ (25 พ.ย.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม แจ้งยอดสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ประธานกรรมการมูลนิธิ บุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและประกาศเกียรติยศแก่ข้าราชการตำรวจและพลเมืองดี ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบมอบทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2568 โดยมี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ, พล.ต.อ. วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ ,พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต,พล.ต.อ. นิพจน์ วีระสุนทร, พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา, พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ,พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง, พล.ต.ต.ปราโมทย์ อ่อนปาน, คุณกิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี และ คุณพอฤทัย บุณยะจินดา กรรมการมูลนิธิ บุณยะจินดาฯ เข้าร่วมในพิธีฯ
คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ประธานกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาฯกล่าวว่า “มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองคุณความดีและตอบแทนคุณประโยชน์แก่ข้าราชการตำรวจผู้เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเป็นประจำในทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตประธานมูลนิธิบุณยะจินดาฯ ที่มีปณิธานที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ อำนวยประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมตลอดไป
ในปีนี้ มูลนิธิบุณยะจินดาฯ มอบรางวัลเกียรติยศสดุดีวีรกรรม รางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ รางวัลพลเมืองดี มอบทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ รวม 369 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,265,000 บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมอบเป็นรางวัลเกียรติยศสดุดีวีรกรรม 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ 3 กลุ่ม (สัญญาบัตร, ประทวน และดีเด่นในด้านต่าง ๆ) 29 รางวัล เป็นเงิน 470,000 บาท, พลเมืองดี 1 รางวัลเป็นเงิน 10,000 บาท,มอบทุนสงเคราะห์ฯ215 ทุน เป็นเงิน 1,204,000 บาท และมอบทุนการศึกษาฯจำนวน 122 ทุนเป็นเงิน 1,531,000 บาท”
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและทุนประเภทต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
1. รางวัลเกียรติยศสดุดีวีรกรรม จำนวน 2 รางวัล มอบประกาศเกียรติยศสดุดีวีรกรรม และเงินรางวัลๆละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล คือ
1.1 พ.ต.ท.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ครู (สัญญาบัตร 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.4 บช.ตชด.เจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับครูยิ่งคุณ รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ และรางวัลครูถิรคุณ โดยอุทิศตนในการทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสารณ์ 13 ตำบลศรีบรรพตอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นระยะเวลา 20 ปี
1.2 ด.ต.โดม ช่วยเทวฤทธิ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 บก.ตชด.4 บช.ตชด.
โดยมอบรางวัลให้กับทายาทคือ นางสุปรีดา ช่วยเทวฤทธิ์ (ภรรยา) และ นางสาว นูรอ มุนิ(ภรรยา)
วีรกรรม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 เวลาประมาณ 10.00 น. ฉก.ตชด.44 พ.ต.ท.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ ตำแหน่ง ครู (สบ 2) กก.ตชด.44 และ ด.ต.โดม ช่วยเทวฤทธิ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 บช.ตชด. ได้เดินทางมาติดต่อราชการ ณ กก.ตชด.44เพื่อจัดเตรียมข้อมูลทำ (MOU) ทางการศึกษาส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยใช้รถกระบะ เมื่อเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดและยิงซ้ำ จนเป็นเหตุให้ พ.ต.ท.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ และ ด.ต.โดม ช่วยเทวฤทธิ์ เสียชีวิต
2. รางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ 3 กลุ่ม จำนวน 29 รางวัล รวมเป็นเงิน470,000 บาท
2.1 กลุ่มสัญญาบัตร ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล คือพ.ต.ท.เอกสิษฐ์ เหมกรณ์รอง ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา ปฏิบัติราชการงานสืบสวนคดีความมั่นคง ภ.9
2.2 กลุ่มชั้นประทวน มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลจำนวน 3รางวัล รางวัลละ40,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล คือ
(1) ด.ต.หญิง กลอยใจ ยุคะลัง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ครู) รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1
กองร้อย ตชด.ที่ 312 กก.ตชด.31
บช.ตชด.
(2) จ.ส.ต.ปัญญาศิลป์ ผาเบ้า ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการ
พระราชดำริ 2 กก.6 บก.จร. บช.น.
(3) ส.ต.อ.ชาญณรงค์ นุ่นทอง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา ปฏิบัติงานสืบสวน คดีความมั่นคงและคดีพิเศษ ศปก.ตร.ส่วนหน้า
2.3 ข้าราชการตำรวจดีเด่นในด้านต่างๆ 6 ด้าน (ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น, ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น, ด้านสืบสวนดีเด่น, ด้านสอบสวนดีเด่น, ด้านจราจรดีเด่น และด้านอำนวยการดีเด่น) มอบในประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 25 รางวัลๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 250,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลคือ
ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น
(1) พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น.
(2) พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ภ.จว.
อุดรธานี ภ.4
(3) พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วิริยะเขษม ผกก.สภ.แม่วงศ์ ภ.จว.นครสวรรค์
ภ.6
(4) พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.จว. สมุทรสาคร ภ.7
(5) พ.ต.อ.วีระพงศ์ รักขิโต ผกก.สภ.เมืองพังงาภ.จว.พังงา ภ.8
(6) พ.ต.ท.สิริวัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผกก.ป. สภ.เมืองพัทยา ภ.จว. ชลบุรี ภ.2
(7) พ.ต.ท.วสุภัทร คำมี รอง ผกก.2 บก.ปส.3 บช.ปส.
(8) พ.ต.ท.ศุภรัตน์ มีปรีชา สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 บช.ทท.
ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น
(1) พ.ต.ท.อานนท์ ประดิษฐแสง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา
ภ.จว.ยะลาภ.9
(2) พ.ต.ท.เดชา เวฬุวนารักษ์ สว.กก.สส. ภ.จว.มุกดาหาร ภ.4
(3) ร.ต.อ.ชานนทร์ ฟักเงิน รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5
ด้านสืบสวนดีเด่น
(1) พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.สส.ภ.9
(2) พ.ต.อ.พีระ อัศวพิบูลย์ผล ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7
(3) พ.ต.ท.เอกรัฐ นุชเฉย รอง ผกก.สส.สภ.บางม่วง ภ.จว.
นครสวรรค์ ภ.6
(4)พ.ต.ท.สุริยะ พ่วงสมบัติ รอง ผกก.สส. บก.ตม.1 สตม.
(5)ร.ต.อ.พิพัฒน์ สุดเส้นผม รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1
(6) ส.ต.อ.นนทพัทธ์ จินดามนต์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.4
ปฏิบัติราชการกก.สส.2 บก.สส.ภ.4
ด้านสอบสวนดีเด่น
(1) พ.ต.ท.ประพนธ์ ภูจอมนิล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กมลาไสย
ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4
(2) พ.ต.ท.จิรายุ คชประดิษฐ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านโป่ง
ภ.จว.ราชบุรี ภ.7
(3) พ.ต.ต.โชติวิทย์ ชุมวิสูตรรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่
ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5
ด้านจราจรดีเด่น
(1) พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รอง ผกก.5 บก.จร. บช.น.
(2) พ.ต.ท.ภาณุพงศ์ นิ่มสุวรรณ์ สว.จร.สภ.เมืองพัทยา ภ.จว.ชลบุรีภ.2
ด้านอำนวยการดีเด่น
(1) พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.4 บก.จร.บช.น.
(2) พ.ต.อ.สุโชค ผู้มีโชคชัย ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
บก.สส.ภ.3
(3) ร.ต.อ.หญิง กรวรรณ ฟักสุบรรณ์ รอง สว.ฝอ.บก.ปส.4 บช.ปส.
3. รางวัลพลเมืองดี มอบประกาศเกียรติคุณพลเมืองดีและเงินรางวัล จำนวน 1 รางวัลๆละ 10,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลคือ นายหมัดอาหลี สามารถ
วีรกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เวลาประมาณ 10.25 น. เกิดเหตุคนร้ายบุกชิงทองคำจากห้างทอง Aurora น้ำหนัก 25 บาท นายหมัดอาหลี สามารถพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจรถเข้าออก ห้างโลตัสสาขาหาดใหญ่ 2 โดยยืนแสกนบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ที่ป้อมหน้าสาขาเมื่อคนร้ายชิงทองแล้ววิ่งออกจากห้างโลตัสสาขาหาดใหญ่ 2 นายหมัดอาหลี สามารถได้วิ่งตามคนร้ายข้ามถนนหน้าสาขา จนสามารถจับกุมคนร้ายพร้อมของกลาง ทองคำน้ำหนัก 5 บาท 5 เส้น น้ำหนักรวม 25 บาท ได้ที่ซอยเพชรเกษม 41 ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างโลตัสเหตุเกิดพื้นที่อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
4. มอบทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 215 ราย รวมเป็นเงิน 1,204,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 เสียชีวิต รายละ 20,000 บาท จำนวน 37 ราย
4.2 บาดเจ็บสาหัส รายละ 5,000 บาท จำนวน 36 ราย
4.3 บาดเจ็บ รายละ 2,000 บาท จำนวน 142 ราย
5.มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจ 122 ทุน รวมเป็นเงิน 1,531,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ระดับปริญญาโทต่างประเทศ โดยมอบให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นละ 1 คน ๆ ละ 1,000,000 บาท ในปี 2568 ผู้ที่ได้รับทุนคือ ร.ต.ท.รชต วงษ์สุวรรณ รองสว.สอบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.จว.สุพรรณบุรี ( นรต.รุ่นที่ 78 เกรดเฉลี่ย 3.92 )
5.2 ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี
(1) ระดับปริญญาตรี ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน
(2) ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 49 ทุน
(3) ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 62 ทุน