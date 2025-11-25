รมว.ยธ. นั่งหัวโต๊ะวางเป้าจัดตั้ง ศอ.ปส.ระดับพื้นที่ ปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ

MGR Online - "พล.ต.ท.รุทธพล" เปิดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. นัดแรก ผนึกกำลังภาคี จัดตั้งศอ.ปส.ระดับพื้นที่ ลดความเดือดร้อนประชาชนตามนโยบายรัฐฯ
วันนี้ (25 พ.ย.) ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (คณะกรรมการ ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2568 พร้อมด้วย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. , พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) รวมถึงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด (พ.ย.68 - มี.ค.69) ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2569 เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและเป็นกรอบในการบริหารจัดการ ประสาน ติดตาม และประเมินผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1. กระจายอำนาจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ โดยครอบคลุมตั้งแต่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต ตลอดจนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ ผอ.ศอ.ปส. ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
2. เร่งรัดการปราบปรามผู้กระทำความผิด โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำขออนุมัติแจ้งข้อหา แก่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 11 ชุด ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และภาค 1-9 ทำหน้าที่กลั่นกรองคดีสมคบ เพื่อเอาผิดคนที่คอยช่วยเหลือนายทุนที่อยู่เบื้องหลับขบวนการค้ายาเสพติด
นอกจากนี้ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญเพราะเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศอ.ปส. และแผนฯ ปี 69 รวมทั้งรายงานผลเป็นระยะ เพื่อให้สามารถติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
การประชุมในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการวางรากฐานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ พร้อมตอกย้ำความสำคัญของการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ “ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย”