ออกหมายจับ "แอน- จักรพงษ์"เบี้ยวนัด ฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้านตุ๋นหมอระวีวัฒน์ร่วมลงทุนซื้อหุ้นบริษัท

ศาลพระนครใต้ออกหมายจับ "แอน- จักรพงษ์"เบี้ยวนัด ฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้านตุ๋นหมอระวีวัฒน์ร่วมลงทุนซื้อหุ้นบริษัท ศาลนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้ง 26 ธ.ค.นี้
วันนี้ (25 พ.ย.) ศาลแขวงพระนครใต้ นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.1440/2566 ที่นายหรือนพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล บุตรชายนพ.ระวี มาศฉมาดล หน.พรรคพลังธรรมใหม่เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือแอน จักรพงษ์ นักธุรกิจชื่อดังเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง
โจทก์ฟ้องสรุปความผิดสรุปว่า เมื่อระหว่างวันที่ 24 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 8 ส.ค.2566 จำเลยร่วมกันหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทก์ โดยชักชวนให้โจทก์ร่วมลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยทั้งสองไม่สามารถคืนเงินให้แก่โจทก์ในวันเวลาตามที่แจ้งได้ เนื่องจากภาระทางการเงินของจำเลยที่ 1 ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวได้ โดยการหลอกลวงนั้นจำเลยทั้งสองได้ทรัพย์สินจากโจทก์ จำนวน 30,000,000 บาท ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341
คดีนี้ศาลไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา ระหว่างพิจารณาคดีจำเลยที่ 2 ได้รับการปล่อยชั่วคราว และศาลอนุญาตให้พิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้
ศาลสืบพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้น ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันนี้
อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานัด นายจักรพงษ์ จำเลยที่ 2 ไม่มาศาล โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง พฤติการณ์ทำให้เห็นว่า จำเลยที่ 2จงใจหลบหนี ศาลจึงให้ออกหมายจับจำเลยที่ 2 มาฟังคำพิพากษา
ส่วนนายประกันไม่ส่งตัวจำเลยที่ 2 ตามกำหนดนัดถือว่าผิดสัญญาประกัน โดยให้ปรับนายประกันเต็มตามสัญญาประกัน ให้ออกคำบังคับให้ชำระค่าปรับภายใน 15 วันนับแต่วันนี้
ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้อีกครั้งวันที่ 26 ธ.ค.นี้ เวลา 09.30 น.