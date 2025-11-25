สมาคมชาวฉะเชิงเทรามอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ประสบความสำเร็จฯ 26 ราย

สมาคมชาวฉะเชิงเทราจัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ประสบความสำเร็จฯ 26 ราย บิ๊กข้าราชการเพียบ “อรรถพล ใหญ่สว่าง” ชูกิจกรรมทำประโยชน์สังคม เสริมสามัคคีให้ทุน“หมอนทอง” “บิ๊กเเป๊ะ”ขึ้นรับรางวัลด้วย
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร เเละองค์พระพิฆเนศ เนื้อสำริด “สำเร็จ สมปรารถนา” เพื่อแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติ ผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ประจำปี 2567-2568ของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ในฐานะนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน
บรรยากาศในงานมีผู้ใหญ่ในเเวดวงราชการ เเละเอกชนมาร่วมงานกันคับคั่ง อาทิเช่น นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล รองอัยการสูงสุด , นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจ ,นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคม, พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ,นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง, ดร.จิตรกร เผด็จศึก ,พลโท คงศักดิ์ รวมทรัพย์, ดร.วัลลภ สุวรรณดีอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต , นายสมชาย เตียงหงษากุล เลขาธิการสมาคม รวมถึงผู้รับมอบรางวัลซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในหน่วยงานต่างๆอาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ข้าราชการทหารสังกัดเหล่าทัพต่างๆ ที่เป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานว่า การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแด่กรรมการ ที่ปรึกษาและชาวฉะเชิงเทรา ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ประจำปี 2567- 2568 ในครั้งนี้
สมาคมชาวฉะเชิงเทรา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ของสมาคมฯ คือ การประสานความรัก ความสามัคคีระหว่างชาวฉะเชิงเทรา กับผู้ที่เคยอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาคมชาวฉะเชิงเทราได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ชาวฉะเชิงเทรามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิเช่น โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค พัฒนาสู่โครงการป่านันทนาการ , โครงการปลูกป่า, โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า , โครงการ Zero waste Zero landfill , โครงการ วิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม ซีโร่ซีโอทู , โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงสู่พลังงานสะอาดในระบบโลจิสติกส์ , โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร, โครงการเมืองแพะแกะพันธุ์ดี, โครงการส่งเสริมการปลูกพืชคุณภาพสูง, โครงการเมืองเกษตรแปรรูป ยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน, โครงการซุปเปอร์มาเก็ตเกษตรกร, โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน , โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางสายน้ำ, โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ และโครงการรับบริจาคโลหิต
สมาคมฯ ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างชาวฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีชาวฉะเชิงเทราจำนวนมาก ไปประกอบอาชีพในจังหวัดต่างๆ หลายท่านได้ช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา ในแต่ละปี ชาวฉะเชิงเทราจะมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนยศตำแหน่งทั้งภาครัฐและเอกชน อันควรยกย่องสรรเสริญ สมาคมฯ จึงได้รวบรวมประวัติการทำงานของแต่ละท่าน ที่มีความขยันหมั่นเพียร มานะอดทน จนกระทั่ง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวฉะเชิงเทรารุ่นหลังต่อไป
การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินี้ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ,พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ,ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช ,พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี และ,นายอนันต์ วงศ์พานิช เป็นนายกสมาคม และจะยังคงยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ต่อไป
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานในพิธี กล่าวชื่นชมสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเชิดชูผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวแปดริ้ว และ ขอแสดงความยินดีต่อท่านที่ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม เชื่อว่า “ตราบใดที่สายน้ำบางปะกง สายธารที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวแปดริ้วยังคงไหลลงสู่อ่าวไทยเป็นนิจสิน ตราบนั้นความผูกพันด้วยความรัก ความศรัทธา ความปรารถนาดี และความเอื้ออาทร ร่วมทุกข์ ร่วมสุขฉันท์พี่น้องชาวแปดริ้ว จักคงมั่นชั่วนิรันดร์”
โดยรายชื่อผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรเเละของที่ระลึกมีดังนี้
1. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ “
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม ขึ้นรับแทน
3. อาจารย์ ศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา เเละนายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
4. นายยุทธนา มาตเจือ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
5. พลโท ชัชวาล พยุงวงศ์ ปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
6. พลตรี ยุทธนา มีเจริญ รองแม่ทัพน้อยที่ 1
7. พลตรี เสฏฐนันท์ แสงรัตนทองคำ ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
8. พลตรี สัญญา หร่ายเจริญ เสนาธิการศูนย์รักษาความปลอดภัย
9. พลตรี ตรีพจน์ โพธิสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
10. พลตรี วินัย เกตุสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
11. พลเรือตรี ดรณ์ ทิพนันท์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
12. พลอากาศตรี กิติศักดิ์ จุฑารัตน์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
13. พลตำรวจตรี อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
14. นายอนุชา วัฒนวิภา อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
15. นาย กิจจา ศิริติกุล อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งมีนบุรี
16. นางวัลยา สุวรรณมัย ที่ปรึกษาระบบงานสำนักงานอัยการสูงสุด
17. แพทย์หญิง สราพร มัทยาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
18. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
19. นาย วีระชัย อมรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยพะเยา เเละประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน DTGO
20. นายอัครวิชย์ เทพาสิต รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
21. นายสราวุธ ธีรภัทรไพศาล นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์
22. คุณสุชาดา นันทะพานิชสกุล กรรมการ บริษัท ไก่ดำมหากิจ จำกัด
23. นายทรงภพ ยงศิริ ที่ปรึกษาหมู่บ้านประชาสุข
24. นางกอบพร วงศ์คำ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์แอนโทนี (ซท.) หัวหน้า / เจ้าสำนักงาน กรนิติ ทนายความ
25. นางสาวฐิติมา พยัคฆ์จำเริญ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเริญกิจบริการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ตั้งใจเที่ยว จำกัด
26. นายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา
โดยช่วงท้ายพิธีการทางสมาคมได้เชิญ เยาวชนรับมอบนักฟุตบอลทีมฟุตบอลหมอนทองมาร่วมงานเเละรับประทานอาหารจากนั้น สมาคมชาวฉะเชิงเทรา , สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์, หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา, เเละนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ มอบทุนการการศึกษา มูลค่า 2 เเสนบาท
จากนั้นดร.วัลลภ สุวรรณดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบทุนการศึกษา 100 % ให้กับนักกีฬาหมอนทองวิทยา ส่งต่อความฝันสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไป
นอกจากนี้ในการจัดงานครั้งนี้ ดร.วัลลภ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ยังเป็นผู้สนับสนุน สถานที่ เวทีเเละการจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เเต่อย่างใด