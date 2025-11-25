ศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก "สิระ " 8 เดือน ไม่รอลงอาญา หมิ่น "เสรีพิศุทธ์" อ้างสร้างท่าเทียบเรือรุกเจ้าพระยา

ศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก "สิระ เจนจาคะ" 8 เดือน ไม่รอลงอาญา หมิ่นประมาท พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อดีตผบ.ตร.อ้างสร่างท่าเทียบเรือรุกแม่น้ำเจ้าพระยาศาล
ที่ห้องพิจารณาคดี 801 ศาลอาญา เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 25 พ.ย.) ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขนำ อ 965/2564 ที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย มอบอำนาจให้ พล.ต.ท.จุตดิ ธรรมมโนวานิช เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายสิระ เจนจาคะ อดีต สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
กรณีจำเลยกล่าวหาว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ สร้างท่าเทียบเรือรุกล้ำลำแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง
คดีนี้เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และมาตรา 328 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 จำคุก 1 ปี ทางนำสืบจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 คงจำคุก 8 เดือน ไม่รอการลงโทษ
โดยวันนี้ศาลได้อ่านคำพิพากษาผ่านระบบ วิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การสัมภาษณ์ของจำเลยต่อโจทก์เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงในประการที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าโจทก์ได้กระทำความผิด ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง เข้าองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทฯ การต่อสู้ของจำเลยเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยานโจทก์
ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 8 เดือน ไม่รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย พิพากษายืน