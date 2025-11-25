"ลูกหมี" เผยศาลจำคุก "ปู-มัณฑนา" 2 ปี ไม่รอลงอาญาคดีฉ้อโกง เป็นผลดีกับคดีอื่นเพราะพฤติการณ์คล้ายกัน

"ลูกหมี" เผยศาลสั่งจำคุก "ปู-มัณฑนา" 2 ปี ไม่รอลงอาญาคดีฉ้อโกงขายอาหารเสริม อาจเป็นผลดีกับคดีอื่นเพราะพฤติการณ์คล้ายกัน ยันแค่อยากได้เงินคืน
วันนี้ (25 พ.ย.) ศาลแขวงพระนครใต้ นัดฟังคำพิพากษา คดีที่ น.ส.อ้อม (นามสมมุติ) ยื่นฟ้องนางมัณฑนา หรือ ปู หิมะทองคำ นักแสดงสาว ในข้อหาฉ้อโกง และคดีจากการชักชวนให้ร่วมลงทุนธุรกิจคอลลาเจน โดยน.ส. รัศมี หรือลูกหมี ทองสิริไพรศรี นางแบบชื่อดังมาฟังคำพิพากษา
น.ส.รัศมี ให้สัมภาษณ์หลังจากศาลอ่านคำพิพากษาว่า ตนรู้สึกตื่นเต้นมาก โดยวันนี้ทางทนายของนางมัณฑนา หรือปู กล่าวกับผู้พิพากษาว่าขอให้ตนอยู่ภายนอกห้องพิจารณาคดี จนอ่านคำพิพากษาเสร็จจนทนายฝั่งโจทก์ออกมาบอกกับตนว่าศาลพิพากษาจำคุก นางมัณฑนา 2 ปี โดยคดีนี้เป็นการหลอกให้ลงทุน ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจน โดยนางมัณฑนา ไม่ได้จ่ายเงิน 1,100,000 บาท และสุดท้ายธุรกิจดังกล่าวก็ไม่มีอยู่จริง
เมื่อถามว่าคดีที่ฟ้องหมิ่นประมาทที่นางมัณฑนาเป็นโจทก์ ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง น.ส.รัศมี กล่าวว่า เมื่อวานนี้นางมัณฑนาเป็นโจทก์ขึ้นไต่สวน และเทปดังกล่าว นางมัณฑนาได้นำเทปของรายการโหนกระแสนขึ้นมา ซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นผลบวกกับตนเองด้วย และยังมีคดีที่ นายกรรชัย หรือหนุ่ม ฟ้องหมิ่นประมาทและศาลประทับรับฟ้องแล้ว ตนอยากจะให้กำลังใจไปยังนางมัณฑนาเพราะมองว่าเจ้าตัวน่าจะเครียด เนื่องจากทุกคดีที่ไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลย ศาลประทับรับฟ้องทุกคดี และในชั้นนี้เป็นศาลชั้นต้นคดียังไม่สิ้นสุดเจ้าตัวสามารถอุทธรณ์ได้
น.ส.รัศมี กล่าวอีกว่า ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม คนเราจะปั้นน้ำเป็นตัวหรือโกหกอย่างไร วันหนึ่งจะจนมุมและตนอดทนมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับอ้อม ในคดีนี้ด้วย ทั้งนี้ตนอยากฝากไปยังนางมัณฑนาให้ยอมรับผิดและหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายที่ได้ทำไปดีกว่า
น.ส.รัศมี กล่าวว่า วันนี้ตนต้องขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรม และตนเชื่อว่าคดีนี้เป็นคดีที่สองที่นางมัณฑนาแพ้คดี จากคดีแรกที่เป็นคดีแพ่งที่เจ้าตัวต้องจ่ายเงินให้กับตน แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่าย ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้เสียหายที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ตนมองว่าน.ส.มัณฑนา ต้องสำนึกกับการกระทำของตนเองได้แล้ว ไม่งั้นชีวิตจะพังไปเรื่อย ๆ จนไม่มีทางแก้ ส่วนเรื่องการคืนเงินเมื่อวานทางศาลก็อยากให้เริ่มไกล่เกลี่ยกันก่อน ตนเลยบอกกับศาลว่าขอให้คืนเงินจำนวน 2 ล้านบาท และจะถอนฟ้องคดีทั้งหมด 6 คดีทันที แต่สุดท้ายน.ส.มัณฑนากลับขอสู้คดีต่อ ทั้ง ๆ ที่ตนต้องการแค่เงินคืน และตนคิดว่าเงินจำนวนดังกล่าวน.ส.มัณฑนาน่าจะชำระให้แก่ตนได้จากการที่เคยบอกว่ามีทรัพย์สินจำนวนมาก
น.ส.รัศมี กล่าวอีกว่า และจากการที่ศาลพิพากษาให้นางสาวมัณฑนาถูกจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญานั้น น่าจะเป็นผลดีกับคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตนด้วย เพราะลักษณะการชักชวนให้ร่วมลงทุนต่าง ๆ เป็นวิธีการและพฤติการณ์คล้ายกัน
ทั้งนี้ศาลแขวงพระนครใต้ อ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.2122/2567 ที่นางสาว พัชมณฑ์ จิรธัญญ์เทธิน โจทก์ ยื่นฟ้อง นางมัณฑนา หิมะทองคำ จำเลย ข้อหาฉ้อโกง
โดยโจทก์ฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงโจทก์ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกแจ้งแก่โจทก์ว่า จำเลยประกอบธุรกิจแบรนด์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และได้ชักชวนโจทก์ให้ร่วมลงทุนกับจำเลยโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง ความจริงแล้วจำเลยไม่ได้ประกอบธุรกิจตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด เป็นเพียงกลอุบายเพื่อให้ได้ทรัพย์ไปจากโจทก์เท่านั้น จากการหลอกลวงทำให้โจทก์หลงเชื่อจึงได้โอนเงินรวมจำนวน 1,160,000 บาท ให้แก่จำเลย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. ขอให้ลงโทษจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341
ศาลไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้วคดีมีมูล จึงประทับฟ้องไว้พิจารณาพิพากษา ชั้นพิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธ โดยได้รับการปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา
ทั้งนี้คำพิพากษาสรุปว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ให้จำคุก 2 ปี
ภายหลังฟังคำพิพากษา จำเลยยื่นขอคำร้องขอปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ ศาลแขวงพระนครใต้ มีคำสั่งส่งคำร้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาสั่ง