"สนธิญา" บุกยื่น ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน "ผบ.คุกฉาว-พวก"

MGR Online - "สนธิญา" จี้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน "ผบ.คุกวีไอพี-พวก" เอื้อประโยชน์กลุ่มนักโทษจีน แฉเคยสนับสนุนเงินใช้เลือกตั้งให้พรรคการเมือง 100 ล้านบาท
วันนี้ (24 พ.ย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรม และ สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือถึง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้ตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์ นายมานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง หลังมีข่าวเรื่องเอื้อประโยชน์ให้นักโทษจีนเทา โดยมี นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ในฐานะรองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับเรื่องแทน
นายสนธิญา กล่าวว่า กรณีที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีการกระทำลักษณะสนับสนุนให้ผู้ต้องขังจีนเทาเหนือกว่านักโทษคนอื่นๆ ถึงขนาดให้สาวบริการเข้าไปในเรือนจำ เปิดให้มีการเข้าเยี่ยมพิเศษในวันอาทิตย์ ไม่เกรงใจนักโทษคนไทยที่อยู่ในนั้นกว่า 1,000 คน ส่วนตัวเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวมีการจ่ายเงินกันแน่นอน จากข้อมูลตัวเองเคยทราบมาว่า อดีตผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เคยเป็น ผบ. เรือนจำที่จังหวัดสมุทรสาครมาก่อน ซึ่งสายของตัวเองให้ข้อมูลมาว่าในกระบวนการนี้ได้มีการจ่ายเงินเป็นขั้นบันไดจนถึง 15 ล้านบาท จะรับเงินกันในต่างประเทศและใช้บัญชีของผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในทุกเส้นทางการเงินจะต้องมีพิรุธและทิ้งร่องรอยไว้ วันนี้จึงเดินทางมาให้ข้อมูลต่อ ปปง. เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในความผิดมูลฐานตาม พรบ.ปปง. 2542 รวม 7 ข้อ และ ความผิดอังยี่ซ่องโจรด้วย
นายสนธิญา บอกว่า จากข้อมูลที่ตัวเองได้รับมา เคยมีการช่วยเหลือนักโทษชั้นดีที่เหลือโทษจำคุกไม่ถึง 1 ปีให้ออกข้างนอกเรือนจำได้ โดยมีผู้คุมพาออกไปนั่งกินข้าวชายทะเลใกล้จังหวัดสมุทรสาคร บางคนเป็นนักโทษชั้นดีที่จะได้ออกจำคุกอยู่ 7-8 เดือนจะมีผู้คุมพาไปนั่งกินข้าวชายในพื้นที่ชายทะเลจังหวัดสมุทรสาครได้
"นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลว่า ทุนจีนที่เป็นนักโทษวีไอพีในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ กลุ่มนี้เคยให้การสนับสนุนเงินพรรคการเมืองหนึ่งเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวน 100 ล้านบาท และ แจกวัวอีก 60 ตัว ซึ่งเรื่องนี้ตัวเองเคยร้องเรียนไปที่ กกต.แล้ว ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง"
เมื่อถามว่าเรื่องนักโทษจีนเทาคุกวีไอพี เป็นการวางยา ผบ. เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ หรือไม่ นายสนธิญา บอกว่า ข่าวที่หลุดออกมาจนถูกตรวจสอบน่าจะมาจากสองสาเหตุหลักคือ 1. นักโทษที่เห็นพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาแจ้งเรื่องร้องเรียน และ 2. มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ในกระบวนการที่ไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันไว้ จนทำให้ออกมาแฉข้อมูล สำหรับการเอื้อประโยชน์ให้นักโทษจีนเทาโดยการนำสาวบริการเข้าไปด้านในเรือนจำนั้นตัวเองทราบข้อมูลมาว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นปลายเดือน ต.ค. - พ.ย. ที่ผ่านมาเท่านั้น
นายสนธิญา กล่าวเสริมว่า ส่วนการเอื้อประโยชน์ให้นักโทษชาวไทยนั้นมีมาตั้งนานแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษชั้นดีที่เหลือโทษไม่มากหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น อนุญาตให้ออกไปงานศพของคนในครอบครัว หรือออกไปกินข้าวข้างนอกเรือนจำ แต่ทุกครั้งก็จะมีผู้คุมติดตามไปด้วย 1-2 คน