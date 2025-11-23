ระวังเฟกนิวส์! "กรมคุก" แจงนำผู้ต้องขังหญิงไปบริการเจ้าหน้าที่-นักโทษชาย ไม่ใช่เรื่องจริง

MGR Online - "ราชทัณฑ์" ขอความร่วมมืออย่าได้หลงเชื่อภาพข่าวเกินจริง สร้างความเข้าใจผิด กรณีนำผู้ต้องขังหญิงไปบริการเจ้าหน้าที่-นักโทษคุกพิเศษกรุงเทพฯ
วันนี้ (23 พ.ย.) กรมราชทัณฑ์ เผยแพร่เอกสารชี้แจง โดยระบุว่า "ตามที่มีกระแสข่าว พาดพิงถึงการนำผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงกลาง ไปให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รวมถึงกระแสข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นั้น
กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า เนื่องจากในปัจจุบันได้มีกระแสข่าวและภาพประกอบที่เกิดขึ้นจำนวนมากใน โลกโซเชียล ล้วนแต่เป็นภาพที่เกินความจริง และไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงแต่อย่างใด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดกระแสสังคมในเชิงลบมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระแสข่าวที่เกี่ยวกับการนำผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงกลาง ไปให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้น ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังคนใด กระทำการดังกล่าวอย่างแน่นอน รวมถึงเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยู่ภายใต้กฎระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว แต่สื่อมวลชนยังได้นำเสนอข่าว และภาพประกอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ได้แถลงข่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย.68 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้
อนึ่ง กรมราชทัณฑ์ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร หรือภาพที่ผิดไปจากความจริง อย่างรอบคอบ ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติอย่างแท้จริง"