กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ “เด็กหญิง” รร.ตชด. เหยื่อดินโคลนถล่มทับบ้าน ผบ.ตร.สั่งตชด.สร้างบ้านให้ใหม่

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ “เด็กหญิง” รร.ตชด. ดินโคลนถล่มทับบ้านเสียชีวิต จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ผบ.ตร.แสดงความเสียใจ สั่ง ตชด.สร้างบ้านให้ใหม่ พร้อมช่วยเหลือดูเต็มที่
วันนี้ (23 พ.ย.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ด.ญ.กนกนุช ชุมช่วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มทับบ้าน ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ที่วัดเหนือโพธิยาราม ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( ผบช.ตชด. ) เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน สร้างความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ ด.ญ.กนกนุช เป็นล้นพ้น
ขณะที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ โดยเหตุการณ์เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ได้รับความเดือดร้อนในหลายจังหวัด โดยวันที่ 22 พฤศจิกายน ฝนตกหนัก จนดินสไลด์ทับบ้านของ ด.ช.กนกนุช ในพื้นที่ ม.11 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง เป็นเหตุให้ ด.ญ.กนกนุช ถูกดินถล่มทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากนั้น พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พหล เกตุแก้ว ผบก.ตชด.ภาค 4 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ด.ญ.กนกนุช ก่อนลงพื้นที่ในหมู่บ้านตรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
ในการนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเด็กหญิง ได้มอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท และสั่งการให้ บช.ตชด.สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของ ด.ญ.กนกนุช ขณะที่ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. ได้มอบเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น จำนวน 20,000 บาท เงินกองทุนชัยจินดา จำนวน 10,000 บาท ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับเป็นเจ้าภาพพิธีสวด และพิธีฌาปนากิจ รวมถึงซ่อมแซมรถยนต์ของครอบครัว ด.ญ.กนกนุช ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย