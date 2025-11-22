xs
สายตรวจหัวหมาก บุกคอนโดรวบแก๊งมั่วสุมเสพยา ยึดไอซ์พร้อมอุปกรณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online-สายตรวจ สน.หัวหมาก บุกค้นคอนโดย่านพระราม 9 พบคนมั่วสุมเสพยา ยึดของกลางยาไอซ์ และอุปกรณ์การเสพ ผลตรวจปัสสาวะสีม่วง

วันนี้ (22 พ.ย.) พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก สั่งการ พ.ต.ท.ยุทธภูมิ ฝอยทอง รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.สวภณ คะอังกุ สวป.สน.หัวหมาก ร.ต.ต.เอกวิทย์ นาดี รอง สวป.สน.หัวหมาก ร.ต.ต.สมเกียรติ แก้วอุทัย รอง สวป.สน.หัวหมาก พร้อมกำลังสายตรวจ
ชุดปฏิบัติการที่ 4 และชุด SWAT สน.หัวหมาก จับกุม นายเอกอัครพล (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี นายสมบุญ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ﻿﻿นายชัยรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ﻿﻿และ น.ส.สิริมล (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี

ได้ที่ห้องพักภายในคอนโด ซอยพระรามเก้า 45 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พร้อมของกลาง ยาไอซ์ ชนิดเกล็ดสีขาวใส น้ำหนัก 1.18 กรัม และอุปกรณ์กรสำหรับเสพสารเสพติด 3 ตัว ผู้ต้องหา "ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, เสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย"

﻿สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 พ.ย. เวลา 17.00 น. ตำรวจชุดสายตรวจ สน.หัวหมาก ได้รับแจ้งมีกลุ่มคนมั่วสุมภายในห้องพักของคอนโด ซอยพระรามเก้า 45 เมื่อไปถึงนิติคอนโดแจ้งว่า มีกลุ่มคนมั่วสุมภายในห้องพักดังกล่าว จึงได้พาตำรวจขึ้นไปตรวจสอบพบ นายเอกอัครพล นายสมบุญ นายชัยรัตน์ และ น.น.สิริมล อยู่ภายภายในห้อง จากการตรวจค้นพบ ยาไอซ์ ชนิดเกล็ดสีขาวใส บรรจุอยู่ถุงพลาสติก ชนิดดึงเปิด-กดปิด จำนวน 3 ถุง น้ำหนักรวม 1.18 กรัม และอุปกรณ์กรสำหรับเสพสารเสพติด 3 ตัว

โดยผู้ต้องหาทั้งหมดมีอาการคล้ายคนเสพยา จากการสอบถามยอมรับสารภาพว่า ได้เสพยาไอซ์กันภายในห้องพักจริง จากนั้นนำตัวมาที่ สน.หัวหมาก ทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ผลการตรวจพบเป็นผลบวก มีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย ก่อนส่งตรวจ รพ.นพรัตน์ราชธานี ปรากฏว่าผลเป็นบวกมีสารเสพติดในร่างกาย จึงนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.






