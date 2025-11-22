สายตรวจหัวหมาก บุกคอนโดรวบแก๊งมั่วสุมเสพยา ยึดไอซ์พร้อมอุปกรณ์

MGR Online-สายตรวจ สน.หัวหมาก บุกค้นคอนโดย่านพระราม 9 พบคนมั่วสุมเสพยา ยึดของกลางยาไอซ์ และอุปกรณ์การเสพ ผลตรวจปัสสาวะสีม่วง
วันนี้ (22 พ.ย.) พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก สั่งการ พ.ต.ท.ยุทธภูมิ ฝอยทอง รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.สวภณ คะอังกุ สวป.สน.หัวหมาก ร.ต.ต.เอกวิทย์ นาดี รอง สวป.สน.หัวหมาก ร.ต.ต.สมเกียรติ แก้วอุทัย รอง สวป.สน.หัวหมาก พร้อมกำลังสายตรวจ
ชุดปฏิบัติการที่ 4 และชุด SWAT สน.หัวหมาก จับกุม นายเอกอัครพล (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี นายสมบุญ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี นายชัยรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี และ น.ส.สิริมล (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี
ได้ที่ห้องพักภายในคอนโด ซอยพระรามเก้า 45 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พร้อมของกลาง ยาไอซ์ ชนิดเกล็ดสีขาวใส น้ำหนัก 1.18 กรัม และอุปกรณ์กรสำหรับเสพสารเสพติด 3 ตัว ผู้ต้องหา "ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, เสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย"
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 พ.ย. เวลา 17.00 น. ตำรวจชุดสายตรวจ สน.หัวหมาก ได้รับแจ้งมีกลุ่มคนมั่วสุมภายในห้องพักของคอนโด ซอยพระรามเก้า 45 เมื่อไปถึงนิติคอนโดแจ้งว่า มีกลุ่มคนมั่วสุมภายในห้องพักดังกล่าว จึงได้พาตำรวจขึ้นไปตรวจสอบพบ นายเอกอัครพล นายสมบุญ นายชัยรัตน์ และ น.น.สิริมล อยู่ภายภายในห้อง จากการตรวจค้นพบ ยาไอซ์ ชนิดเกล็ดสีขาวใส บรรจุอยู่ถุงพลาสติก ชนิดดึงเปิด-กดปิด จำนวน 3 ถุง น้ำหนักรวม 1.18 กรัม และอุปกรณ์กรสำหรับเสพสารเสพติด 3 ตัว
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดมีอาการคล้ายคนเสพยา จากการสอบถามยอมรับสารภาพว่า ได้เสพยาไอซ์กันภายในห้องพักจริง จากนั้นนำตัวมาที่ สน.หัวหมาก ทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ผลการตรวจพบเป็นผลบวก มีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย ก่อนส่งตรวจ รพ.นพรัตน์ราชธานี ปรากฏว่าผลเป็นบวกมีสารเสพติดในร่างกาย จึงนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.