เสธหิ ออกโรง ป้อง พีระพันธุ์ เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าเล่นการเมืองแบบเก่า กล่าวหาทุนเทา หวังทำลายภาพพจน์พรรค แนะ เอาอย่าง พรรคกล้าธรรม ลุยงานหนัก ให้ประชาชนเห็น

เมื่อวันทีี่ 22 พ.ย.68นายหิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความลงบนเฟซบุ๊ก ระบุว่า คนรุ่นใหม่ อย่าเล่นการเมืองแบบเก่า!
ผมออกมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติหลายเดือนแล้ว ด้วยแนวทางความจำเป็นบางประการ ตั้งแต่ออกมา ก็เฝ้าดูบ้านหลังเก่าด้วยความเป็นห่วง ส่วนตัวผม มาบ้านหลังใหม่ ก็อบอุ่น บรรยากาศดี แต่งานหนัก เพราะผู้ใหญ่บ้านท่านขยันมาก
มาวันนี้ ได้ข่าวว่า มีน้องๆ นักการเมืองรุ่นหนุ่ม ภาพพจน์ดี พูดถึงบ้านหลังเก่าและท่านพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในทางที่เสียหาย กล่าวร้ายไปถึงทุนเทา หวังทำลายคะแนนเสียงและภาพพจน์ของพรรค
การกล่าวร้ายใส่ความทางการเมือง เป็นวาทกรรมที่ใช้กันเสมอในช่วงใกล้เลือกตั้ง แต่การกล่าวร้ายผู้ที่ให้โอกาส ให้อนาคตในการเริ่มต้นทางการเมือง โดยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงแต่เลือนลอย เพื่อหวังทำลายฐานคะแนนเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะในเขต กทม. เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และไม่น่าจะเกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่
ผมในฐานะศิษย์เก่า พรรครวมไทยสร้างชาติ กล้ายืนยันได้ว่า ท่านพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ไม่ใช่คนอย่างที่ท่านกล่าวหาแน่นอน หาคะแนนเสียงด้วยวิธีการอื่นดีกว่าครับ เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ อย่าเล่นการเมืองแบบนี้เลยครับ มันไม่พัฒนา เอาแบบอย่างพรรคกล้าธรรมก็ได้นะครับ ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้แนวทางชัดเจนครับ ว่าพรรคของเราจะต้องหาเสียงด้วยการทำงานหนัก ให้ประชาชนเห็น ผมมาอยู่ที่นี่ ทำงานอย่างกับนักโดดร่ม คือ สส.และว่าที่ผู้สมัครของที่นี่ ต้องทำงานแข่งกันเป็นวินาทีครับ