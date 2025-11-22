"รมว.ยธ.-ราชทัณฑ์-ดีเอสไอ" บุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ พบดัดแปลงห้องรับรองของ ผบ.เรือนจำ นำหญิงมาบริการทุกอาทิตย์ จนท.เอี่ยว 20 ราย

MGR Online - "รมว.ยุติธรรม" เข้าตรวจสอบเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ดัดแปลงห้องวีไอพีให้นักโทษจีนบำเรอกาม "อธิบดีราชทัณฑ์" เตรียมเอาผิดเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 20 ราย
วันนี้ (22 พ.ย.) เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม , พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ , พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ และ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในเรือนจำฯ จากกรณีชุดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบผู้ต้องหากลุ่มทุนจีนสีเทา พร้อมนางแบบชาวจีน 2 ราย และสิ่งอำนายความสะดวกต่างๆ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ พล.ต.ท.รุทธพล พร้อมคณะ จะมีการประชุมติดตามผลการตรวจสอบ และเข้าตรวจสอบภายในห้องที่มีการถูกดัดแปลงให้มีสภาพคล้ายห้องรับรอง ซึ่งเป็นห้องของผู้คุมในเขตราชทัณฑ์ จุดเดียวกับที่มีการระบุว่าพบหญิงสาวชาวจีน 2 คนเข้ามาเจอผู้ต้องขังชาวจีน 2 ราย ซึ่งไม่ใช่ช่องทางเยี่ยมญาติปกติ
ต่อมา เวลา 10.10 น. พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบภายในเรือนจำฯ ว่า คณะได้ลงพื้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาพอสมควรเข้ามาดูในพื้นที่จริง เบื้องต้นให้ทางดีเอสไอตั้งเป็นคดีสืบสวนคดีพิเศษ โดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ด้านในพร้อมกับผู้บริหาร ซึ่งวันเกิดเหตุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ตั้งวอร์รูมที่เรือนจำกลางคลองเปรม โดยให้ นายยุทธนา นาคเรืองศรี เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติ เข้าตรวจค้นพื้นที่
ด้าน พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวว่า ตนมารับตำแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2568 จากนั้นอีกประมาณ 1 เดือน ตนก็ได้รับข้อมูลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยมิชอบในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารเรือนจำ จึงรายงานให้ รมว.ยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบ ซึ่งกำชับมาว่าต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน เพราะหลักฐานที่ได้มาเป็นเพียงข้อมูลการข่าว โดยการเก็บข้อมูลและสืบสวนใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ทำให้ได้หลักฐานมามากพอสมควร จนชัดว่าเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารมีส่วนในการทำผิดระเบียบและกฎหมายของกรมราชทัณฑ์
พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวอีกว่า กระทั่งวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ชุดจู่โจมตรวจค้นวางแผนเข้าตรวจสอบภายในเรือนจำฯ บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เราไว้ใจได้ ซึ่งข้อมูลพบว่ามีหญิงชาวจีน 2 คน เข้ามาในเรือนจำแห่งนี้ลักษณะเข้ามาขายบริการทางเพศ เมื่อเราเข้าไปในเรือนจำฯ ขณะนั้นหญิงชาวจีนดังกล่าวได้อยู่ในห้อง 2 ต่อ 2 กับผู้ต้องขังชาวจีน ส่วนหญิงชาวจีนอีก 1 คน รออยู่ด้านนอก พร้อมทำการเรียกหญิงชาวจีนมาสอบสวน เบื้องต้นทั้งคู่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เข้ามาขายบริการทางเพศ แต่ไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากผู้หญิงจีนกับผู้ต้องขังจีนที่มาพบก็ยังไม่เคยรู้จักกันเลย
"ระหว่างชุดจู่โจมเข้าตรวจค้นถึงห้องดังกล่าว พบว่าหญิงสาวได้มีการแต่งกายเรียบร้อยหมดแล้วในที่เกิดเหตุ เนื่องจากมีการปิดล็อคประตู 2 ชั้น กว่าจะได้เข้าไปก็ต้องใช้เวลา แต่ก็ได้พบร่องรอยคล้ายๆ กับคราบอสุจิ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่งตรวจกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยังเจอมีการนำยาเส้น และสุราเข้ามา รวมถึงพบว่าหญิงชาวจีนพกถุงยางอนามัยและกางเกงในติดตัวมาด้วย จากนั้น ได้ทำการตรวจค้นพื้นที่ภายในเรือนจำทั้งหมด เพราะจากการสืบสวนพบว่ามีการกระทำที่ผิดระเบียบและกฎหมาย เช่น มีการนำสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา โดยตอนนี้ได้มีการย้ายผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องออกจากเรือนจำฯ เพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียด"
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า ตนเข้ามาเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อเคลียร์บ้านให้สะอาด สิ่งที่ไม่ถูกต้องจัดการ ยืนยันข้าราชการกรมราชทัณฑ์ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนที่มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีเพียงบางส่วนเท่านั้นอาจจะมีพฤติการณ์แบบนี้ โดยช่วงแรกกำลังจัดการปัญหาในบ้านของตัวเอง จึงไม่ได้นำเสนอต่อสื่อมวลชน แต่มีการนำเสนอข่าวออกไปเราก็ต้องออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่พยายามที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวถึงประเด็นไทม์ไลน์ในวันเกิดเหตุว่า ในช่วงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 16 พ.ย. โดยกลุ่มที่เข้ามาเป็นญาติผู้ต้องขังชาวจีน ซึ่งตามปกติในวันอาทิตย์ไม่สามารถเยี่ยมญาติได้อยู่แล้ว จากนั้นก็มีผู้หญิงจีน 2 รายเชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่เข้ามาค้าบริการทางเพศ แต่จากการสอบสวนให้การปฏิเสธ ส่วนผู้ต้องขังจีนทำพฤติกรรมแบบนี้มานานเท่าไหร่นั้น จากการสอบสวนเริ่มเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. ซึ่งเชื่อว่ามีมาก่อนหน้านี้ และจากข้อมูลผู้หญิงจะเข้ามาทุกวันอาทิตย์ โดยมีเจ้าหน้าที่พาเข้าไปในห้องดังกล่าว และในวันเกิดเหตุมีนายมานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ อยู่ในวันนั้นด้วย
"ส่วนจะเป็นผู้หญิงกลุ่มเดิมที่เข้ามาในเรือนจำหรือไม่นั้น จะต้องมีการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ จากการสอบสวนคาดว่ามีผู้หญิงมากกว่า 2 คน เข้ามาในเรือนจำ สำหรับการติดสินบนเจ้าหน้าที่ เราได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามี 20 คน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ไปถึงระดับ ผบ.เรือนจำฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังจีนกลุ่มนี้ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เมื่อไหร่นั้น คงเป็นระยะเวลาพอสมควร เพราะจริงๆ แล้วมีผู้ต้องขังกลุ่มชาวจีนหลายคน ก็ต้องขอเวลาในการตรวจสอบก่อน โดยมีความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้หาพบว่าผู้ต้องขังชาวจีนมีความผิดจริงก็จะถูกลดชั้นนักโทษต่อไป"
เมื่อถามว่าลักษณะห้องเกิดเหตุเป็นอย่างไร พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีเตียง เป็นเหมือนห้องรับรอง มีโต๊ะ มีโซฟา และตู้เย็น ซึ่งจริงๆ แล้วห้องนี้เป็นห้องที่รับรองผู้บังคับบัญชาเวลาเข้ามาตรวจราชการ ซึ่งเราก็จะไม่ให้ผู้ต้องขังเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้ นอกจากนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดไว้ทั้งหมดแล้ว ยอมรับว่ามีการถูกลบข้อมูลแต่สามารถกู้ได้บางส่วน ซึ่งจะต้องนำมาดูข้อมูลไทม์ไลน์ต่อไป โดยบางส่วนที่กู้ได้เป็นภาพหญิงสาวที่เดินเข้ามา
พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับหลักฐานในวันเกิดเหตุทราบว่ามีทั้งกล่องถุงยาง และทิชชู่ที่ตกอยู่ในพื้นที่ โดยได้เก็บมาเป็นพยานหลักฐาน ส่วนปลอกถุงยางอนามัยยังไม่แน่ใจเพราะตนไม่ได้เข้าไปตรวจค้นเอง อย่างไรก็ตาม พบสารคัดหลั่งในบริเวณห้องพอสมควร
ส่วนหญิงสาวที่เข้ามาจะสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่นั้น พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวว่า คณะกรรมการเจอตอนที่ผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยหมดแล้ว และก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มาค้าประเวณี ดังนั้น เราจึงต้องหาพยานหลักฐานมามากกว่านี้ และไม่สามารถควบคุมตัวได้เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ แต่เราจะทำการสอบสวนเพิ่มเติม ส่วนจะมีผู้เกี่ยวข้องรายอื่นอีกหรือไม่ อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ไปรับส่ง ซึ่งเราได้มีการเรียกมาสอบสวนหมดแล้ว ส่วนเรื่องมีการจ้างวานหญิงสาวให้เข้ามาขอใช้เวลาในการสอบสวนก่อน ทั้งนี้หากพบว่าหญิงสาวกระทำความผิดจริงแล้วเดินทางกลับออกนอกประเทศ เราก็สามารถขึ้นแบล็กลิสต์กับ ตม.ได้
พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวเสริมว่า ส่วนแดน 8 มีความเกี่ยวข้องกับนักโทษชาวจีนอย่างไรนั้น ตนได้ให้นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ามาเป็นรักษาการ ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อเข้ามาตรวจสอบทุกพื้นที่ในเรือนจำ รวมถึง พฤติกรรมส่วนตัวของนายมานพ นั้นเป็นอย่างไร มีประวัติติดการพนันหรือไม่ ที่ผ่านมาตนนั้นไม่ทราบ เนื่องจากเพิ่งมารับตำแหน่งได้ไม่นาน แต่พอมาทราบเมื่อต้นเดือนพ.ย. จึงเริ่มหาข้อมูล นายมานพ พบว่าเกี่ยวข้องกับลักษณะเช่นนี้ และไม่เคยมารับราชการในเรือนจำแห่งนี้มาก่อน โดยหลังจากนี้จะตรวจสอบประวัติการรับราชการในเรือนจำอื่นๆ ที่ผ่านมาในอดีตด้วย
อย่างไรก็ตาม กรมราชทัณฑ์ประสานเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุ คาดว่าน่าจะเป็นประมาณวันจันทร์ที่ 24 พ.ย. ซึ่งหลักฐานประเภทสารคัดหลั่งจะติดอยู่นาน เพราะฉะนั้นแม้จะผ่านมากว่าสัปดาห์ก็น่าจะยังอยู่ไม่ได้หายไป