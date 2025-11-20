สน.ท่าข้าม จัดพิธีทำบุญงานประจำปี "หลวงพ่อเกศบล" สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงพัก

วันนี้ (20 พ.ย.) ที่บริเวณด้านหน้า สน.ท่าข้าม พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 เป็นประธานในงานประจำปี หลวงพ่อเกศบล องค์พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สน.ท่าข้าม โดยภายในงานมีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนาย เดินทางเข้าร่วมในพิธี อาทิ พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง อดีต รอง ผบช.น. พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ รอง ผบก.น.9
พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.หลักสอง พ.ต.อ.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ ผกกสน.บางคอแหลม พ.ต.อ.รัตน์เกล้า อาณานุการ ผกก.สน.บุปผาราม พ.ต.อ.วิชยานนท์ เอกตาแสง ผกก.สน.ท่าข้าม พร้อมด้วยตำรวจ สน.ท่าข้าม และ คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษาฯ รวมทั้ง ผอ.เขตบางขุนเทียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในงาน หลวงพ่อเกศบล ประจำปี 2568 พร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล.