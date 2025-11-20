xs
ตะครุบสาวแสบร่วมแก๊งจัดฉากสร้างบาดแผลน้ำร้อนลวก โกงบริษัทประกัน กว่า 20 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



กองปราบตามรวบสาวแสบ สมาชิกขบวนการจัดฉากสร้างบาดแผลน้ำร้อนลวก โกงเงินสินไหมบริษัทประกัน เสียหายกว่า 20 ล้านบาท


วันนี้ (20 พ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไทย ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นางศิริทิพย์ หรือ เอื้อง อายุ 46 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1122/2568 ลงวันที่ 2 ต.ค.68 ข้อหา “ซ่องโจร, ร่วมกันใช้ให้ทำร้ายร่างกายผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อหวังผลประโยชน์,ร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันพยายามฉ้อโกง” ได้ที่บริเวณตลาดนัดรถไฟแห่งหนึ่ง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

ทั้งนี้เมื่อปี 64 ได้มีตัวแทนกลุ่มบริษัทประกันภัย เข้าแจ้งความร้องทุกข์ตำรวจ กก.6 บก.ป. หลังตรวจสอบพบกลุ่มขบวนการจัดฉากสร้างบาดแผลน้ำร้อนลวกเพื่อหวังเอาเงินค่าสินไหมทดแทนจนสร้างความเสียหายให้กับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ รวมเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท หลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงเร่งจัดกำลังสืบหาเบาะแส จนพบว่ามีการทำกันเป็นขบวนการ ตั้งแต่กลุ่มคนตระเวนหาคนทำประกัน คนจัดทำเอกสารยื่นทำประกันภัย หรือ ยื่นเรียกเงินค่าสินไหม รวมไปถึงกลุ่มคนจัดฉากสร้างบาดแผลให้กับผู้ทำประกันภัย จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนสามารถตามจับกุมผู้ต้องหาตัวการสำคัญที่เป็นหัวหน้าขบวนการและกลุ่มผู้ร่วมขบวนการคนอื่น ๆได้ 16 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มี นางศิริทิพย์ รวมอยู่ด้วย

ต่อมาภายหลังคดีเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล นางศิริทิพย์ ผู้ต้องหารายนี้ได้ยื่นขอประกันตัวสู้คดีในชั้นศาล แต่เมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแล้ว กลับมีพฤติกรรมหลบหนีไม่มารายงานตัวตามนัดหมาย ศาลจึงได้ออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว

สอบสวน นางศิริทิพย์ ให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกระทำผิดจริง เนื่องจากได้รับการชักชวนจาก น.ส.สุมลรัตน์ โดยตนจะทำหน้าที่เป็นคนเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ได้รับค่าตอบแทนในการเฝ้าครั้งละ 500 บาท ทำมาประมาณ 3 ครั้ง จึงนำตัวส่งศาลอาญา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



