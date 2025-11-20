ตร.สกัดจับกระบะคอกขนผักอำพราง ซุกไอซ์กว่า 600 กก. มูลค่าเกือบ 200 ล้าน

ตำรวจภูธรภาค 1 จับหนุ่มม้งขับกระบะเสริมคอกขนผักอำพราง ซุกซ่อนไอซ์กว่า 600 กก. มูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท
วันนี้ (20 พ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการสกัดจับผู้ต้องหาใช้รถกระบะเสริมคอก อำพรางขนผัก ซุกซ่อนไอซ์กว่า 600 กิโลกรัม มูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5 และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สืบทราบว่าจะมีขบวนการลักลอบใช้รถกระบะขนไอซ์ของเครือข่ายม้ง ในจังหวัดเชียงรายมากระจายในพื้นที่ภาคกลาง จึงวางแผนเฝ้าติดตาม
โดยคนร้ายใช้รถในการสำรวจเส้นทาง 3 คัน เป็นจักรยานยนต์ 1 คัน และรถยนต์ 2 คันขับนำและปิดท้ายขบวน ก่อนแยกย้ายกันที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีเพียงรถกระบะที่ทำหน้ามี่ขนไอซ์จอดรอเครือข่ายมารับไปยังแหล่งพักยา เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นจับกุม พบกระสอบจำนวน 34 ใบ ภายในบรรจุไอซ์ซุกซ่อนมาในรถขนผักน้ำหนักรวมกว่า 675 กิโลกรัม โดยมีคนขับ คือ นายณัฎฐกร ชาวม้ง จึงควบคุมตัวไว้สอบสวน อีกทั้งสามารถตรวจยึดรถนำขบวน ที่คนร้ายจอดทิ้งไว้ได้อีกหนึ่งคันด้วย
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างให้ลักลอบขนไอซ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยได้มาเพียงค่าน้ำมันเป็นเงินจำนวน 8,000 บาท แต่ยังได้ไม่ได้ตกลงเรื่องค่าจ้าง เนื่องจากมีการติดต่อกันผ่านเครือข่ายหลายคน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายฯ พร้อมทั้งจะมีการขยายผลไปยังแหล่งพักยา รถที่ใช้ร่วมขบวนการ และเครือข่ายดังกล่าวต่อไป