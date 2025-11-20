"สนธิญา" ร้อง ผบช.ก.ตรวจสอบเอาผิด "แจ๊ค แปปโฮ" เต้นโชว์เกรียนบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น

"สนธิญา"ร้อง ผบช.ก. ตรวจสอบ "แจ๊ค แปปโฮ" เต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น เร่งเรียกมาสอบสวนหากพบเข้าข่ายความผิดให้ดำเนินคดีทันที หวั่นกระทบภาพลักษณ์ประเทศไทย
วันนี้ ( 20 พ.ย.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปยัง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนและขอให้ ผบช.ก.ตรวจสอบการกระทำของนายแจ๊ค แปปโฮบุคคลสาธารณะรายหนึ่ง ที่กระทำในต่างประเทศ
นายสนธิญา กล่าวว่า มายื่นเรื่องร้องต่อผบช.ก. เพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับ นายแจ๊ค แปปโฮ บุคคลในภาพที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ กรณีแสดงพฤติกรรมเต้นบนหลังคารถ บริเวณหน้าสถานที่ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิ ในประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นต่าง ๆ ตนเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมากกว่า 8 แสนคนต่อปี และเป็นอันดับที่ 6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยขอให้ ผบช.ก. ตรวจสอบที่อยู่และสถานที่พักอาศัยของ นายแจ๊ค แปปโฮ (บุคคลในภาพ) เพื่อเรียกตัวมาสอบสวน
"หากพบว่ามีการกระทำผิด ก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของประเทศไทยในอนาคต โดยชี้ว่าพฤติกรรมของคนไทยที่ไปแสดงออกอย่างไม่เคารพกฎระเบียบ และมารยาทต่อสังคมโลก อาจสร้างปัญหาต่อรายได้หลักของประเทศจากการท่องเที่ยวได้"นายสนธิญา กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมไม่ไปยื่นเรื่องให้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวน่าจะตรงกว่านายสนธิญา ระบุว่า เท่าที่ข่าวนี้ปรากฏออกมาสองสามวันยังไม่เห็นว่าทางกระทรวงออกมาแสดงความเห็นหรือเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรแบบนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีอำนาจการสอบสวนจับกลุ่มทั่วประเทศสามารถที่จะดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวได้หรือไม่ นายสนธิญา ระบุว่า ตนมองว่าการกระทำดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายฐานความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 326 คือการหมิ่นประมาท ที่มีสาระสำคัญคือการกล่าวถ้อยคำที่เป็นเท็จต่อบุคคลที่สาม โดยมีเจตนาทำให้ บุคคลนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง การกระทำไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียนหรือการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ซึ่งผลกระทบ แม้การกระทำเกิดขึ้น ในต่างประเทศ แต่หากผลกระทบนั้นส่งถึงประเทศไทย และมีผู้ถูกกล่าวหา ว่าได้รับความเสียหาย สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลไทยได้ ทั้งนี้ยืนยันว่ามาเรียกร้องให้ ผบช.ก.ตรวจสอบ ถ้าผิดก็ดำเนินคดี ไม่ใช่เป็นการออกมาโหนกระแสแต่อย่างใด