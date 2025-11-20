ตำรวจโรงพักหัวหมาก รวบโจ๋ค้ายาบ้า 79 เม็ด คาหอพักซอยรามคำแหง 58

สืบโรงพักหัวหมาก รวบโจ๋ค้ายาบ้าพร้อมยึดของกลางจำนวน 79 เม็ด อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1กระบอก คาหอพักซอยรามคำแหง 58 ก่อนแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2568 ร.ต.ต.ยงยุทธ เพรานาสัก รอง สว.(สส.)สน.หัวหมาก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก จับกุมผู้ต้องหา เสพและมียาบ้าไว้จำหน่าย และมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ มีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พร้อมของกลาง 1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ชนิดกลม-แบน สีส้ม มีอักษร WY บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงิน ชนิดกดปิด-ดึงเปิด จำนวน 79 เม็ด
2.ถุงพลาสติกใส ชนิดกดปิด-ดึงเปิด จำนวน 10 ถุง
3.อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด 38 มม. จำนวน 1 กระบอก
4.เครื่องกระสุนปืนขนาด 38 มม. จำนวน 5 นัด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่หอพักซอยรามคำแหง 58 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.จากนั้นจึงได้จัดทำบันทึกจับกุมพร้อมของกลางและเอกสารประกอบการจับกุมส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ดำเนินคดีตามกฎหมาย