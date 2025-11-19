สกัดจับรถพ่วงลอบนำเข้า “ไข่ไก่มีเชื้อ” 3.5 แสนฟอง เสี่ยงแพร่โรคระบาด

ตำรวจ ปคบ.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สกัดจับรถพ่วงลักลอบนำเข้า “ไข่ไก่มีเชื้อ” จากต่างประเทศกว่า 3.5 แสนฟอง ฟักขายเกษตรกรไทย เสี่ยงแพร่เชื้อโรคระบาด
วันนี้ ( 19 พ.ย.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ ผกก.(สอบสวน) ฯ รรท.ผกก.2 บก.ปคบ. พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ. ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสัตว์, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ,ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย, เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สระบุรี, เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แก่งคอย ร่วมจับกุม นายชลิตฯ อายุ 32 ปีพร้อมของกลาง ไข่ไก่ มีเชื้อ จำนวน 352,800 ฟอง รวมมูลค่าประมาณ 5,292,000 บาท ภายในห้องเย็นของรถบรรทุกพ่วงยี่ห้อ ฮีโน่ สีขาว หัวลาก ได้บริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ม.2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ว่ามีการลักลอบนำเข้า “ไข่ไก่มีเชื้อ” (Fertile Eggs) จากต่างประเทศ เพื่อนำไปฟักเป็นลูกไก่ในโรงฟักพื้นที่จังหวัดสระบุรี ก่อนกระจายสู่ฟาร์มและเกษตรกรทั่วไป จึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ขณะนายชลิต กำลังขับรถบรรทุกพ่วงนำไข่ไก่ของกลางมาส่งที่โรงฟักดังกล่าว
สอบสวน นายชลิต รับสารภาพว่า ขนไข่ไก่มาจากท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา เพื่อนำไปส่งที่โรงฟักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยไม่มีใบอนุญาตนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์, ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ และเอกสารศุลกากรใดๆ มาแสดงต่อเจ้าหนักงานแต่อย่างใด จึงได้ตรวจยึดไข่ไก่มีเชื้อดังกล่าวทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างไข่ไก่ จำนวน 30 ฟอง ไปส่งตรวจที่ห้องปฎิบัติการเพื่อหาเชื้อโรคระบาด ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พร้อมนำบรรทุกฯ ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
เบื้องต้นแจ้งข้อหา นำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต , เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ,ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประกาศใดซึ่งของอันตนพึ่งรู้เป็นของนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร
พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวว่าการลักลอบนำเข้า ไข่ไก่มีเชื้อจากต่างประเทศมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอาจปนเปื้อนเชื้อโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคนิวคาสเซิล, โรคไข้หวัดนก, โรคระบบสืบพันธุ์สัตว์ในปีก เป็นต้น หากไข่ไก่มีเชื้อดังกล่าวเข้าสู่ระบบฟัก อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในฟาร์มเชิงพาณิชย์ ส่งผลต่อเศรษฐกิจปศุสัตว์มูลค่านับพันล้านบาท ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านอาหารของประเทศ สร้างความเสียหายร้ายแรงแก่เกษตรกร และอาจเสี่ยงปนเปื้อนสู่ห่วงโซ่อาหารของผู้บริโภค โดยการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในการป้องกันสินค้าสัตว์เสี่ยงโรคเข้าสู่ประเทศ เพื่อความปลอดภัยของระบบอาหารและสุขภาพของประชาชน