ตร.ไซเบอร์ บุกรวบสองผัวเมีย ลอบขายปืนทางออนไลน์

ตำรวจไซเบอร์บุกจับสองผัวเมียลักลอบขายปืนออนไลน์ พบทำมาแล้วกว่า 5 ปี กำไรต่อกระบอก 2,000 บาท
วันนี้(18 พ.ย.) ภายใต้การอำนวยการของ บช.สอท. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณี “ตำรวจไซเบอร์ รวบสองสามี ภรรยา “ลักลอบขายอาวุธปืน” ทางออนไลน์”สืบเนื่องจาก พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.ได้สั่งการให้ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 โดย พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 ให้ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนปราบปราม เพื่อจับกุม กรณีมีการลักลอบ “จำหน่ายอาวุธปืน” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรม
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ นราศรี สว.กก.2 บก.สอท.1 ได้ทำการสืบสวนผ่านช่องทางออนไลน์จนทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทางออนไลน์จึงได้ให้สายลับทำการติดต่อล่อซื้อ จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ท่อลดเสียง ในราคา 12,000 บาท
จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้ง 2 ราย ในข้อหา “ร่วมกันมีหรือจำหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า และร่วมกันสั่งเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์เว้นแต่จะ ได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม” ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงวางแผนเข้าจับกุม ทั้งสองรายได้ที่บ้านพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทราบชื่อต่อมาคือ นายพรเทพ(สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ผูจำหน่าย และนางสาวจินตนา(สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปีเจ้าของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินจากสายลับ
เบื้องต้นสอบถามผู้ต้องหารับว่าตนได้ทำมาแล้วกว่า 5 ปี ได้กำไรจากการจำหน่ายกระบอกละประมาณ 2,000 บาท พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
“ร่วมกันมีหรือจำหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า และร่วมกันสั่งเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์เว้นแต่จะ ได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม” นำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.สอท.1ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ บช.สอท. จะได้ทำการสืบสวนขยายผลจับกุม และติดตามกรณีที่มีผู้กระทำความผิดลักษณะเช่นนี้ต่อไป