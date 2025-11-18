แจงขั้นตอนบังคับคดีภาษีหุ้นชินคอร์ป "ทักษิณ" 1.76 หมื่นล้าน

MGR Online - โฆษกกรมบังคับคดี เผยขั้นตอนดำเนินการ หลังศาลฎีกาพิพากษาคดีภาษีหุ้นชินคอร์ปอ 1.76 หมื่นล้านบาท มีระยะเวลาภายใน 10 ปีนับจากศาลตัดสิน
จากกรณีศาลฎีกา พิพากษาคดีภาษีของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากการขายหุ้น บริษัท ชิน คอร์ปอเรั่นจำกัด (มหาชน) โดยมีผลให้กรมสรรพกรเรียกเก็บภาษีจากนายทักษิณ 1.76 หมื่นล้านบาทนั้น
วันนี้ (18 พ.ย.) นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี โฆษกกรมบังคับคดี กล่าวว่า ในขั้นตอนของกรมบังคับคดี ตอนนี้เรื่องยังไม่ถึง โดยจากคำพิพากษา เมื่อฝ่ายลูกหนี้ทราบคำพิพากษาแล้วก็ต้องติดต่อชำระหนี้ต่อกรมสรรพกร ภายในระยะที่กฏหมายกำหนด แต่หากลูกหนี้ไม่ชำระ ก็จะเข้าสู่การดำเนินการ โดยกรมสรรพกรมีขั้นตอนที่จะดำเนินการเองได้ ทั้งนี้ กรณีคดีแพ่งทั่วไป กรมบังคับคดี จะเข้าไปดำเนินการ เมื่อมีหมายบังคับคดี ซึ่งเป็นหลักการบังคับคดีตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาคดีทางแพ่ง โดยหลักการทั่วไป เจ้าหนี้ซึ่งก็คือกรมสรรพากรต้องเป็นผู้ร้องต่อศาลเพื่อให้มีหมายบังคับคดี โดยเจ้าหนี้ต้องดำเนินการสืบหาทรัพย์สิน แล้วแจ้งให้กรมบังคับคดีทำการยึดอายัดขายทอดตลาดตามขั้นตอน
ต่อข้อถามถึงกรณีทรัพย์ที่อยู่นอกประเทศ มีวิธีการดำเนินการอย่างไร โฆษกกรมบังคับคดี กล่าวว่า ตามกฎหมายไทยปัจจุบัน อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดียังอยู่ในราชอาณาจักรเท่านั้น เพราะเป็นคดีแพ่ง ซึ่งต่างจากคดีอาญา โดยการบังคับคดีมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 10 ปีนับจากศาลพิพากษาถึงที่สุด