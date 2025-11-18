“วัชรินทร์”เซ็นตั้งอัยการสอบสวนร่วมสอบ “คดีพระคึกฤทธิ์” วัดนาป่าพง ยักยอกเงินวัด

“วัชรินทร์”อธิบดีอัยการสอบสวนเซ็นตั้งอัยการสอบสวนร่วมสอบ “คดีพระคึกฤทธิ์” วัดนาป่าพง ยักยอกเงินวัด เปย์สีกา หลัง อสส.ชี้ เป็นคดีนอกราชอาณาจักร
ความคืบหน้าคดีพระคึกฤทธิ์” เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง วัดดัง จ.ปทุมธานี ที่ถูก กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.)ดำเนินคดีในข้อหายักยอกและฟอกเงิน กรณีถูกกล่าวหาว่าโอนเงินจำนวน 12 ล้านบาทเข้าบัญชีสีกาในประเทศเยอรมนี เเละถูกตรวจสอบเส้นเงินหมุนกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวน ปปป.ทำหนังสือมาถึงอัยการสูงสุดเพื่อให้วินิจฉัยว่าคดีดังกล่าวเป็นการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรหรือไม่
ล่าสุดอัยการสูงสุดได้พิจารณาเเล้วว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเเละส่งเรื่องกลับมายัง อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเพื่อตั้งคณะทำวานอัยการลงไปร่วมสอบสวน ร่วมกับ ปปป.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา นาย วัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานการสอบสวน แต่งตั้งคณะทำงานคดีสำคัญ ทำการสอบสวน สำนวนคดีอาญาที่มีการกล่าวหา พระคึกฤทธิ์ สวัสดิผล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20
ระบุเหตุผลว่า เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีความสำคัญโดยฐานะของผู้ต้องหา มีข้อเท็จจริงยุ่งยาก อยู่ในความสนใจของประชาชน เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วย ความสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งพนักงานอัยการร่วมทำการสอบสวนและแต่งตั้งตั้งเจ้าพนักงานคดีสนับสนุนการทำงานของอัยการ ดังนี้
นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน นั่งเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ตั้ง นายปรัชญา ทัพทอง รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เเละยังมีพนักงานอัยการ8 รายเเละเจ้าพนักงานคดี3 รวมเเล้ว 11 รายเป็นคณะทำงานไปร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวน ปปป.
โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้คําแนะนํา และก็มีอํานาจในการสั่งการให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามแนวทางการสอบสวนที่อัยการได้เห็นควร