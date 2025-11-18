ตร.จับมือภาคเอกชนเปิดโครงการ “ขับดีมีวินัย ปลอดภัยทุกคน” มอบส่วนลดประกันภัยคนขับปลอดใบสั่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน เปิดโครงการ “ขับดีมีวินัย ปลอดภัยทุกคน” มอบสิทธิพิเศษประกันภัยให้ผู้ขับขี่ปลอดใบสั่ง พร้อมผลักดันวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
วันนี้ (18 พ.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานแถลงโครงการ “ขับดีมีวินัย ปลอดภัยทุกคน” โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผนึกกำลังยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมมอบสิทธิพิเศษด้านประกันภัยภายใต้โครงการ “ขับดีมีวินัย ปลอดภัยทุกคน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน โดยการเคารพกฎจราจร และการเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการขายและการตลาด 1 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของทิพยประกันภัยในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นบริษัทแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่มีประวัติการทำผิดกฎจราจรในระบบการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับส่วนลดการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีวินัยและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “ขับดีมีวินัย ปลอดภัยทุกคน” ประกอบด้วยกิจกรรม “ขับถูกกฎ ลดถูกใจ”
สำหรับผู้ขับขี่ที่มีวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจร และไม่มีใบสั่งย้อนหลัง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อประกันภัยจากระบบการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมรับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 10% สำหรับลูกค้าใหม่ สำหรับที่ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์, Line :@Dhipayainsirance, เว็บไซต์ : www.tipinsure.com หรือที่ ทิพยประกันภัยทุกสาขาทั่วประเทศ
“พ.ร.บ. All the Way!” ทางเลือกในการเลือกซื้อประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่เป็นกฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดทำประกันภัยทุกปี หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ประชาชนสามารถซื้อพ.ร.บ. ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านช่องทาง Line :@Dhipayainsirance, เว็บไซต์ : www.tipinsure.com ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ผู้ขับขี่ขับต่อได้อย่างมั่นใจ
พล.ต.ท.นิธิธร กล่าวว่า การร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างวินัยการขับขี่ให้กับประชาชน โดยการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรขับขี่ปลอดภัย ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้มีประวัติดีในการขับขี่ และทำให้ประชาชนเข้าถึงประกันภัยได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบประวัติการขับขี่ของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “ขับดี” หรือ เว็บไซต์ https://ptm.police.go.th หากไม่มีใบสั่งปรากฏในระบบ ก็ถือเป็นผู้มีประวัติดีสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตามโครงการนี้ได้ทันที
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างวินัยจราจร และความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทุกคน การจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรครั้งนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่มีระเบียบวินัย เพื่อสังคมไทยที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นายประยูร ภู่แส รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งว่า บริษัทกลางฯให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพราะเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง ต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย ของผู้ประสบภัยจากรถ จากสถิติข้อมูล 3 ฐาน ปี 2567 ของประเทศไทย รายงานผู้เสียชีวิตทางถนน มีจำนวน 17,477 ราย โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ กว่า 70% ของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ สูงถึง 82.67 % รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะมีจำนวนมาก โดยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก รายงานการจดทะเบียนสะสมของรถจักรยานยนต์ มีจำนวนประมาณ 22.9 ล้านคัน แต่มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพียง 16 ล้านคัน ยังมีสัดส่วนการทำประกันค่อนข้างต่ำและมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นการมีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นหลักประกันให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทุกคนที่ประสบภัย จะได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมย์ของกฎหมาย
นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.มุ่งป้องกันและส่งเสริมสุขภาวะประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิต ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในโครงการ ‘ขับดีมีวินัย ปลอดภัยเพื่อคุณ’ เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจและรางวัลให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎจราจร (ปลอดใบสั่ง) ทำให้เกิดการตระหนักรู้เกิดมาตรฐาน และวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป
ความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)} บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน ลดความสูญเสีย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้เจตนารมณ์เดียวกัน คือ “ขับดีมีวินัย ปลอดภัยทุกคน”