รวบหนุ่มควงปืนปลอมจี้ชิงทรัพย์สาวในปั้มน้ำมัน อ้างรายได้ไม่พอ-ทะเลาะกับแม่

ตำรวจจับหนุ่มวัย 23 ปี ขี่จยย.ก่อเหตุใช้ปืนปลอมจี้ชิงทรัพย์สาวในปั้มน้ำมัน ย่านบางบอน สารภาพรายได้ไม่พอใช้-ทะเลาะกับแม่
วันนี้ (17 พ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ธิติพงษ์ สียา ผกก.สส.บก.น.9 พ.ต.อ.กฤติเดช จันทร์เพชร ผกก.สน.บางขุนเทียน พ.ต.ท.ขจร ธูปประกายศรี สว.สส.สน.บางขุนเทียน พร้อมฝ่ายสืบสวน สน.บางขุนเทียน ร่วมกันจับกุม นายภูตะวัน อายุ 23 ปี ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 1100/2568 ลง 17 พฤศจิกายน 2568 ข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม
พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น GRAND FILANO สีน้ำเงิน ทะเบียน กรุงเทพมหานคร พร้อมกุญแจรถ รถที่ใช้ก่อเหตุ เสื้อคลุมแขนยาวสีส้มแบรนด์แพลตฟอร์มไรเดอร์ดัง จำนวน 1 ตัว กางเกงยีนส์ขายาวสีคราม 1 ตัว เสื้อคลุมแขนยาวสีดำ มีอักษรภาษาอังกฤษ NASA 1 ตัว กางเกงยีนส์ขายาวสีดำ 1 ตัว พร้อมเข็มขัดสีดำ 1 เส้น โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo รุ่น A16 สีเงิน เคสสีดำ 1 เครื่อง หมวกนิรภัยสีขาว 1 ใบ ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ 1,000 บาท 1 ฉบับ และสิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นปืนพลาสติกสีดำ 1 กระบอก จับกุมได้บริเวณหน้าตึก E คอนโดมิเนียม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลา 02.04 น. ได้มีคนร้ายจำนวน 1 คน สวมหมวกนิรภัยสีดำเต็มใบใส่เสื้อสีส้มขับรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ก่อเหตุชิงทรัพย์ในปั๊มน้ำมันซันนี่ ถนนบางบอน 1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กทม. โดยใช้วัตถุคล้ายอาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์ได้เงินจาก น.ส.ประดับ ไปจำนวน 4,000 บาทและโทรศัพท์มือถือยี่อห้ออีก 1 เครื่อง ซึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพาย รวมทรัพย์สินประมาณ 6,000 บาท แล้วหลบหนีไปทาง ถนนบางบอน 1 มุ่งหน้าแยกบางพฤกษ์
ต่อมาชุดสืบสวน สน.บางขุนเทียน กก.สส.บก.น.9 และ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. ได้ร่วมกันสืบสวน พบเบาะแสเส้นทางหลบหนีคนร้ายหลังก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเปลี่ยนชุดแต่งกายบริเวณกลางซอยเอกชัย 66 และขับหลบหนีไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตรแล้วจึงเดินทางกลับที่พัก สมาร์ทคอนโดมิเนียม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. จากการสืบสวนทราบว่า คนร้ายชื่อ นายภูตะวัน อายุ 23 ปี จึงได้ทำรายการสืบสวนให้พนักงานสอบสวนขอหมายจับ ศาลอาญาธนบุรี อนุมัติหมายจับจึงได้นำกำลังไปรอที่หน้าตึก E คอนโดมิเนียม จนกระทั่ง เวลา 12.30 น. เห็นนายภูตะวัน เดินลงมาจากตึก จึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและจับกุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ชั้นจับกุม นายภูตะวัน รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ว่าก่อเหตุดังกล่าวจริง สาเหตุต้องการหาเงินใช้ เนื่องจากขายของออนไลน์และวิ่งส่งของมีรายได้ไม่พอ ประกอบกับทะเลาะกับแม่เรื่องไม่มีเงินเมื่อเห็นสบโอกาสจึงก่อเหตุดังกล่าว เบื้องต้นจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางขุนเทียน เพื่อดำเนินคดีตาม