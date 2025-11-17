ผบ.ตร.เรียกถกด่วน! บิ๊กตำรวจภาค8 ท่ามกลางกระแสข่าวร้อนปมร้องเรียนแต่งตั้ง "รอง ผบก.-สว."

ผบ.ตร. เรียกด่วนผู้บริหาร ตร.ภาค 8 เข้าหารือประเด็นสำคัญ ท่ามกลางกระแสร้องเรียนหนักปมแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับ "รองผบก.–สารวัตร" ก่อนประกาศใช้ปลายเดือนนี้
วันนี้ (17 พ.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการเร่งด่วนให้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ผบช.ภ.8) และรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (รอง ผบช.ภ.8) เดินทางเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการสำคัญเป็นการเฉพาะกิจ ณ สำนักงาน ผบ.ตร. ชั้น 6 อาคาร 1
สำหรับคำสั่งดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่านหนังสือจาก พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) ที่ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้ารายงานตัวตามกำหนด ซึ่งการสั่งเรียกหารือครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความเคลื่อนไหวและข้อร้องเรียนอย่างหนักเกี่ยวกับการ โยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ลงไปจนถึงสารวัตร (สว.) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่กำลังจะประกาศใช้ในเร็ววันนี้
ทั้งนี้ มีรายงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับดังกล่าว จะมีกำหนดแล้วเสร็จและประกาศเผยแพร่คำสั่งภายในวันที่ 28 พ.ย. โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค. และให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปรายงานตัวภายในวันที่ 8 ธ.ค.
โดยการเข้าหารือของคณะผู้บริหารตำรวจภูธรภาค 8 กับ ผบ.ตร. ในวันนี้ จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อราชการและข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งตั้งโยกย้ายในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 หรือไม่