หนุ่มพิการเครียดชีวิตรุมเร้าเขียนบรรยายปัญหา 2 หน้ากระดาษก่อนกินยาฆ่าตัวตายในห้องเช่า

สุดเศร้า! หนุ่มพิการวัย 50 กินยานอนหลับจบชีวิตในห้องเช่า ทิ้งจดหมายลาตาย 2 หน้า เผยเหนื่อยโรคเลือด ต้องไปรพ.เป็นประจำ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พ.ย. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ได้รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตภายในห้องเช่า หมู่บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณชั้น 1 ของอาคาร พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือนายนที ไชยสิทธิ์ อายุ 50 ปี ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้พิการขา สภาพศพนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อฟุตบอลสีแดง กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบ นอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นภายในห้อง
บนโต๊ะอเนกประสงค์พบ จดหมายลาตายจำนวน 2 ฉบับ พร้อมยานอนหลับ 1 แผง น้ำดื่ม 1 ขวด และยังพบขวดเหล้าขาวภายในห้องอีก 1 ขวด เนื้อหาในจดหมายลาตายมีใจความตอนหนึ่งว่า “ธนัชเปิดโทรศัพท์กับรหัสเอทีเอ็มใช้รหัสเดียวกันคือวันที่เกิดพ.ศ.ที่เกิด ฝากติดต่อเจ้าของห้องเคลียร์ค่าใช้จ่ายด้วย เหลือมัดจำประมาณ 5,000 เดือนนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่า บอกเขาด้วยว่าหนูไปอย่างสงบ คู่กรณีรถชนยังต้องจ่ายหนูอีก 14,000 บาท ส่งทุกวันที่ 5 งวดละ 3,000 ถ้าส่งช้าให้ LINE ไปบอกเต้ เบื่อกับโรคเลือดที่เป็นอยู่ ต้องไปโรงพยาบาลบ่อย นี่คือทางที่หนูจะได้พัก รบกวนเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บร่างติดต่อพี่สาวผมด้วย ขอโทษที่เพิ่มงานให้ สาเหตุการตาย ผมกินยานอนหลับเกินขนาดครับ“
ด้าน นายชัยลุง นาแพง อายุ 64 ปี เพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนมึนๆ ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ชอบดื่มเหล้า บางครั้งมีเพื่อนมานั่งดื่มด้วย เห็นว่าเดินลำบากเพราะพิการขาและมีไม้เท้าช่วยเดิน เคยทราบว่าเคยประสบอุบัติเหตุจากการเดินขายของจนพิการ ก่อนหน้านี้ไม่เห็นออกมาหลายวันแล้ว กระทั่งเช้านี้เริ่มได้กลิ่นส่งออกมาจากห้อง ซึ่งห้องตรงข้ามได้กลิ่นก่อนจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ผู้ตายเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่ถึงปี และแทบไม่ได้ออกไปทำงานเพราะเดินไม่สะดวก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุ เก็บหลักฐานทั้งหมด พร้อมส่งศพไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป