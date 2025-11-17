รวบอดีตพลทหาร ปลอมตัวเป็นหญิงท้องจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ อ้างตกงาน หาเงินใช้หนี้

ตำรวจจับหนุ่มวัย 23 ปี อดีตพลทหารปลอมตัวเป็นหญิงท้อง ก่อนใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ ย่านบางกะปิ สารภาพตกงาน ต้องหาเงินใช้หนี้และชีวิตประจำวัน
วันนี้ (17 พ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.นิภพล สุขนิยม รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4 พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก ชุดสืบสวนกก.สส.บก.น.4 ร่วมกับชุดสืบสวนสน.หัวหมาก จับกุมนายธนธรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี พร้อมของกลาง วิกผม 1 อัน รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส เอทีฟ สีเทา ทะเบียน กทม. เสื้อยืดแขนสั้นสีดำ 1 ตัว กางเกงขาสั้นสีดำ 1 ตัว รองเท้าแตะแบบหนีบ 1 คู่ รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ จับกุมได้ห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านรามคำแหง ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.20 น.
สืบเนื่องจากวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมามา เวลาประมาณ 01.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.4 และ สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุมีชายแต่งกายคล้ายหญิง จำนวน 1 คน ใช้อาวุธมีดจี้พนักงานของทางร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ในซอยพระรามเก้า 57 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ได้ทรัพย์สินไปเป็นเงินสดประมาณหนึ่งหมื่นบาท
ชุดสืบสวส กก.สส.บก.น.4 และ สน.หัวหมาก ร่วมกันเดินทางตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และสืบสวนจากกล้องวงจรปิด ตลอดจนตลอดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จนสืบทราบว่า คนร้ายใช้รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส เอทีฟ สีเทา ทะเบียน กทม. แล้วทราบว่าผู้ก่อเหตุพักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมดังกล่าว ต่อมาจึงร่วมกันวางแผนและเดินทางไปที่คอนโดดังกล่าว พบนายธนธรณ์ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม
จากการสอบถามรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยใช้วิกผมและแต่งกายคล้ายหญิง ตลอดจนขณะก่อเหตุบอกกับพนักงานในร้านสะดวกซื้อว่า ทำเพราะลูกป่วย ซึ่งนายธนธรณ์หวังเบี่ยงเบนประเด็นในการติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยนายธนธรณ์ไม่เคยมีลูกแต่อย่างใด อดีตเคยเป็นพลทหาร ปลดประจำการมาก่อน และเคยใช้บริการที่ร้านสะดวกซื้อนี้มาก่อน
โดยนายธนธรณ์ ขับรถวนดูลาดเลา แล้วไปจอดรถไว้ก่อนลงมาในชุดการแต่งกายเสื้อยืด จากนั้นเดินหลบกล้องวงจรปิดในเส้นทางจำกัด เปลี่ยนชุดการแต่งกายเป็นลักษณะคล้ายหญิงแล้วเข้าไปก่อเหตุแล้วกลับในเส้นทางเดิม โดยทิ้งอุปกรณ์เสื้อผ้าก่อนขึ้นรถขับหลบหนีไป
จากการติดตามสืบสวนอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถติดตามไปจับกุมตัวได้ จากการซักถามมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ เนื่องจากตกงาน ต้องการนำเงินไปใช้หนี้และใช้ชีวิตประจำวัน เบื้องต้นแจ้งข้อหาชิงทรัพย์พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ดำเนินคดีตามกฎหมาย