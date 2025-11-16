ผบ.ตร.ชมเชย “จ.ส.ต.จิรายุ วงษ์บุบผา” คว้าตัวเด็กหญิง รอดจากถูกรถชนบนทางม้าลาย จ่อมอบรางวัลตำรวจทำดี

ผบ.ตร. ชมเชย “จ.ส.ต.จิรายุ วงษ์บุบผา” คว้าตัวเด็กหญิง รอดจากถูกรถชนบนทางม้าลาย ชี้มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมมอบรางวัลส่งเสริมตำรวจทำดี
วันนี้ (16 พ.ย.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือยกย่องชื่นชม จ.ส.ต.จิรายุ วงษ์บุบผา อายุ 33 ปี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ช่วยนักเรียนหญิงให้ปลอดภัยจากการถูกรถชน ขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร จนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนและสื่อมวลชนยกให้เป็น “ตำรวจฮีโร่”
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผบ.ตร. ชื่นชม จ.ส.ต.จิรายุ ว่า เป็นตำรวจจราจรมืออาชีพ มีไหวพริบปฏิภาณ และมีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงได้อย่างทันท่วงที “ตำรวจแบบนี้นี่แหละที่สังคมต้องการ” โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ขณะที่ จ.ส.ต.จิรายุ ฯ กำลังอำนวยความสะดวกการจราจรดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง ขณะได้ทำสัญญาณมือส่งสัญญาณให้รถจอดบริเวณทางม้าลาย เพื่อให้เด็กนักเรียนข้ามถนน มีรถยนต์เก๋งคันหนึ่งเคลื่อนตัวกะทันหันฝ่าสัญญาณมือ เกือบจะชนเด็กที่วิ่งข้ามทางม้าลาย ตำรวจนายดังกล่าวหันไปคว้าตัวเด็กไว้อย่างรวดเร็วทำให้ไม่ถูกรถชน ก่อนเรียกรถคันดังกล่าวสอบถาม ซึ่งคนขับแจ้งว่าไม่เห็นสัญญาณมือ จึงเคลื่อนรถออกอย่างรวดเร็วเกือบจะชนเด็กนักเรียน โดยได้ตักเตือนคนขับ ที่ได้แสดงความขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้ดำเนินคดีคนขับ หลังทำการตักเตือนก็ได้ปล่อยให้ขับรถออกไป เพื่อกลับไปทำหน้าที่อำนวยการจราจรที่หน้าโรงเรียนต่อ
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า ผบ.ตร. ยกย่องว่า นี่คือตัวอย่างที่ดีของตำรวจ และสั่งการให้ สำนักงานกำลังพลรวบรวมรายชื่อตำรวจทำดี ช่วยเหลือดูแลประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงกรณีนี้ด้วย มารับมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นกำลังใจ ส่งเสริมให้ตำรวจทำดี มีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อความสงบสุขของสังคมต่อไป