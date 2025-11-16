ตม.ทุ่มเต็มกำลัง เร่งอำนวยความสะดวกดูแลเคลื่อนย้ายนักศึกษาไทยอาการโคม่าจากเกาหลี

ตม.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดูแลอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาไทยอาการโคม่า ส่งตัวกลับจากเกาหลี
วันนี้ (16พ.ย.) พล.ต.ม.ภานุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.คธาธร คำเที่ยง ผบก.ตม.2 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ อำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษแก่ น.ส.ศริญญา นักศึกษาไทยในโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยชอนนัม ซึ่งล้มหมดสติในหอพักจากอาการเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมอง
พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะโฆษก บก.ตม.2 เปิดเผยว่า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนเครื่องบินเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยซึ่งต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ต่อมาเมื่อเวลา 23.20 น. เที่ยวบิน KE653 ของสายการบินโคเรียนแอร์ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ขึ้นตรวจอนุญาตเข้าเมืองถึงบริเวณเครื่องบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์อย่างรวดเร็วและราบรื่น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าที่อาจกระทบต่ออาการของผู้ป่วยแม้แต่นาทีเดียว
การเดินทางกลับของ น.ส.ศริญญา ครั้งนี้ เป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจของหลายภาคส่วนในประเทศเกาหลีใต้ โดยชมรมอาสา “Rhythm of Hope” ของมหาวิทยาลัยชอนนัม และ “อียองแอ” นักแสดงชื่อดังจากบท “แดจังกึม” ต่างร่วมบริจาคสมทบค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ส่งผลให้เธอสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตามการดำเนินงานครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญที่สะท้อนเจตนารมณ์ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทย ในการดูแลชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจและความห่วงใยต่อประชาชนทุกคน