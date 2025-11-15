“ผู้การฯนนท์” นำทีมลุยน้ำมอบถุงยังชีพ 160 ชุด ช่วยเหลือชุมชนวัดตาล เดือดร้อนน้ำท่วมนานกว่า 3 เดือน

วันนี้ (15 พ.ย. 68) ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี, คุณณัชพล เสียมทอง ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน, คุณโชติกร อมรพัชราเทพ, ทีมฟุตบอล Sparrow En Amitie, นายจำรูญ แก้วกาญจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.บางตะไนย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ และคณะ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดตาล ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำถุงยังชีพจำนวน 160 ชุด มอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนวัดตาลซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่ 50–80 เซ็นติเมตร บางจุดต้องลุยน้ำระดับเอว ชาวบ้านจำนวนมากต้องใช้ “เรือพาย” เป็นพาหนะในการเดินทางเข้า–ออก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เดือดร้อนหนัก บางบ้านไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ บรรยากาศการมอบถุงยังชีพเต็มไปด้วยความหวัง ชาวบ้านหลายรายพายเรือเข้ามารับด้วยตัวเอง เนื่องจากระดับน้ำสูงบางรายไม่สามารถเดินลุยน้ำมารับของแจกได้ เจ้าหน้าที่และคณะ กต.ตร. ต้องลุยน้ำเดินเท้านำถุงยังชีพไปส่งถึงหน้าบ้าน
ดร.ปรเมศร์ หรือดร.แก้ว กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี และ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี วันนี้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจมาลงพื้นที่ในชุมชนวัดตาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณเกือบ 200 หลังคาเรือน มีชาวบ้านจำนวนมากพายเรือออกมารับถุงยังชีพ และบางส่วนที่เราต้องเดินเท้าลุยน้ำนำถุงยังชีพไปส่งมอบให้ถึงบ้านเนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกมารับเองได้ เท่าที่สำรวจบางจุดมีน้ำท่วมสูงถึงช่วงเอว ทำให้สัญจรไป-มาลำบาก และได้รับความเดือดร้อน ซึ่งวันนี้เราได้นำถุงยังชีพ มีข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นเข้ามามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น วันนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจเข้ามาช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน ตำรวจจังหวัดนนทบุรี และคณะ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี เรายินดีรับใช้ประชาชน
พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาศมาร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนวัดตาลที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลานเดือน ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้อำนวยความสะดวกและดูแลงานป้องกันพื้นที่อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งยินดีช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วมให้มีความปลอดภัยและได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาน้ำท่วม
ด้านยายแจ๋ว อายุ 80 ปี ชาวบ้านในชุมชน เปิดเผยด้วยความดีใจว่า ตนดีใจมากที่ ดร.แก้ว และผู้การฯ จังหวัดนนทบุรี ลงมาช่วยแจกถุงยังชีพวันนี้ ถือเป็นหน่วยงานแรกที่นำถุงยังชีพมามอบให้แบบนี้ น้ำท่วมมาประมาณเกือบ 3 เดือนแล้ว ก่อนหน้านี้มีหน่วยงานหนึ่งใจดีมาแจกยาแก้น้ำกัดเท้า แต่ไม่มีใครนำอาหารแห้งหรือสิ่งจำเป็นมาช่วยเลย วันนี้ถึงแม้ถุงยังชีพจะช่วยได้ช่วงหนึ่ง แต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้มาก อยากให้หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย