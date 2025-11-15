รวบนักแสดงหนุ่มลูกเจ้าของยาดมแบรนด์ดัง หลอกขายไอโฟน-บัตรคอนเสิร์ต

ตำรวจไซเบอร์บุกจับนักแสดงหนุ่มลูกเจ้าของยาดมสมุนไพรแบรนด์ดังคาคอนโดกลางกรุง หลอกขายไอโฟน-บัตรคอนเสิร์ตผ่านทางออนไลน์
วันนี้ (15 พ.ย.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ ธนวรินทร์กุล ผกก.3 บก.สอท.2 พ.ต.ท.คำตัน ทำดี รอง ผกก.3 บก.สอท.2 พ.ต.ท.สมิทธิกิจ อินทรหอม รอง ผกก.สอบสวน กก.3 บก.สอท2 และ พ.ต.ท.ศราวุธ ตะดวงดี สว.กก.3 บก.สอท.2 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาพระโขนง ค้นห้องพักภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ก่อนจับกุม นายนรรัตน์ หรือ ทิว (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ดารานักแสดง ดีเจ โปรดิวเซอร์ และเป็นลูกชายเจ้าของธุรกิจยาดมสมุนไพรแบรนด์ดัง ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 6686/2568 ลงวันที่ 14 พ.ย.2568 พร้อมตรวจยึดของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 4 เล่ม บัตรคอนเสิร์ต “BLACKPINK World Tour in Bangkok” จำนวน 1 ใบ และบัตรคอนเสิร์ต “Jackson Wang Magic Man Tour – Impact Arena 2025–2026” จำนวน 1 ใบ
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้เสียหาย 5 ราย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.2 ว่าได้สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน 17 และซื้อบัตรคอนเสิร์ต blackpink ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมและทางเฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “Nararat” แต่เมื่อโอนเงินซื้อสินค้าแล้วกลับเงียบหายไม่ได้มีการส่งสินค้าจริง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2.5 แสนบาท
โดยทางชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ทำการสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของบัญชีที่หลอกขายสินค้ารายนี้คือ นายนรรัตน์ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและขออนุมัติหมายค้น ก่อนเข้าจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางไว้เป็นพยานหลักฐาน สอบสวนเบื้องต้นในชั้นจับกุมนายนรรัตน์ยังให้การปฏิเสธ
นอกจากนี้ เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ นักแสดงชื่อดัง ได้นำกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันกว่า 20 ราย เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีกับนายนรรัตน์ ในกรณีความผิดเดียวกัน มีมูลค่าความเสียหายอีกนับ 10 ล้านบาท
โดยตำรวจได้แจ้งกระทำผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเช้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน