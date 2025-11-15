ป.รวบหนุ่มปืนโหด ลวงปล้นฆ่าเอเย่นต์ยานรก ได้ยาบ้า 8 เม็ด -เงินสด 2 พัน

ตำรวจกองปราบบุกรวบหนุ่มปืนโหด ก่อเหตุร่วมกับเพื่อน ลวงปล้นฆ่าเอเย่นต์ยานรกในพื้นที่วังทองหลาง ได้ยาบ้า 8 เม็ด -เงินสด 2,000 บาท
วันนี้ (15 พ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไทย ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ต.ปฏิภาณ สุขฐิน สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายสายันต์ อายุ 44 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” ได้ริมถนนในพื้นที่ ม.11 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้เมื่อปี 2551 ขณะที่ นายสายัญ ยังใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ กทม. ได้ร่วมกับ นายวิเศษ เพื่อนสนิท วางแผนลวงนายดำรง ผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มวงการเอเย่นต์ยาเสพติด มาพบที่แถวสถานทูตลาว ย่านวังทองหลาง เพื่อหวังจะปล้นเสพติดจากนายดำรง เนื่องจากทั้งสองทราบดีว่า นายดำรง มักจะพกยาบ้าประมาณ 40-50 เม็ด ติดตัวเสมอไว้สำหรับขายลูกค้าขาจร
ต่อมาเมื่อ นายดำรง มาถึง ทั้งสองก็ได้ใช้อาวุธปืนจี้บังคับ ให้นายดำรง ขึ้นมาบนรถจักรยานยนต์แล้วขี่พาไปตามเส้นทางถนนเลียบทางรถไฟ ซึ่งเป็นเส้นทางเปลี่ยวแล้วใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต ก่อนช่วยกันค้นตามร่างกายลักเอายาบ้า จำนวน 8 เม็ด เงินสด 2 พันบาท โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง แล้วรีบขี่รถแยกย้ายกันหลบหนีไป กระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ปัจจุบัน นายสายัญ ได้หนีมากบดานอยู่ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายสายัญ ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อฆ่านายดำรง เพื่อปล้นเอายาบ้าจำนวน 8 เม็ด จริง แต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงนายดำรง จนถึงแก่ความตาย จึงนำตัวส่ง สน.ห้วยขวาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป