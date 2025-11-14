ปปง. ยึดอายัดทรัพย์ "ทิดแย้ม-พวก" กว่า 41 ล. ฐานฟอกเงิน ทุจริตเบียดบังเงินวัดเป็นของตน

MGR Online - สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกับทรัพย์สินคดียาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน พนันออนไลน์ รวม 2,554 รายการ จำนวน 89 รายคดี มูลค่ากว่า 4,730 ล้านบาท
วันนี้ (14 พ.ย.) นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2568 ซึ่งมี นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปผลการดำเนินการที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 16 รายคดี ทรัพย์สิน 409 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 413 ล้านบาท โดยเป็นทรัพย์สินในคดีสำคัญเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ ดังนี้
1.1 รายคดี พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม) กับพวก พฤติการณ์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร และความผิดฐานฟอกเงิน กรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก มีพฤติการณ์ทุจริตเบียดบังเงินของวัดเป็นของตนเอง โอนเงิน ไปยังผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และนำไปซื้อทรัพย์สินจำนวนมาก ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่ง ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 205 รายการ (เช่น ที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องประดับ วัตถุมงคล และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 279/2568)
1.2 รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.888point.com (น.ส.มนทกานติฯ กับพวก) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 2 รายการ (ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 161 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 282/2568)
1.3 รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันฯ เว็บไซต์ หวยแบงค์.com (น.ส.นิภาวรรณฯ กับพวก) คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 10 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 27 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 273/2568)
1.4 รายคดี นายณัฐวัชต์ฯ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 10 รายการ (เช่น เงินสด เครื่องประดับ และยานพาหนะ) รวมมูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 276/2568)
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 67 รายคดี ทรัพย์สินกว่า 1,881 รายการ มูลค่าประมาณ 1,313 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจดังนี้
2.1 รายคดี Mr.Tony กับพวก สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานงานจากทางการอินโดนีเซีย กรณีกลุ่มเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติด และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติเกี่ยวข้องกับ Mr.Fredy P. ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามประกาศหมายสีแดงตำรวจสากล นำไปสู่การสืบสวนและขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวนมากในประเทศไทย โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 86 รายการ (เช่น สินค้าแบรนด์เนม ยานพาหนะ ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท (คำสั่ง ย.197/2568)
2.2 รายคดี นายสุวิทย์ฯ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อสืบสวนขยายผลตรวจสอบพบเส้นทางการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติด ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 12 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท (คำสั่ง ย.241/2568)
2.3 รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันฯ เว็บไซต์ www.keep88.com (นายอิศราวุฒฯ กับพวก) คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 52 รายการ (ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 18ล้านบาท (คำสั่ง ย.190/2568)
2.4 รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันฯ เว็บไซต์ www.lv68th.com (รายนายสันติธรฯ กับพวก) คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 256 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต) มูลค่าประมาณ 107 ล้านบาท (คำสั่ง ย.211/2568)
2.5 รายคดี น.ส.อภิญญาฯ กับพวก กรณีหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Hybrid Scam) กรณีชักชวนให้ผู้เสียหายลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Tidex แต่เมื่อมีกำไรจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ และอ้างว่ามีค่าดำเนินการเพื่อหลอกให้ทำการโอนเงินเพิ่มมากขึ้น อ้างว่าต้องชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม AI เป็นต้น โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 7 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ และที่ดิน) มูลค่าประมาณ 22 ล้านบาท (คำสั่ง ย.210/2568)
2.6 รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันฯ เว็บไซต์ heng619.com (นายเอกชาติฯ กับพวก) คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 124 รายการ (เช่น ยานพาหนะ วัตถุมงคล เงินสด เครื่องประดับ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 23 ล้านบาท (คำสั่ง ย.223/2568)
2.7 รายคดี กลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันฯ เว็บไซต์ 4dking.club และเว็บไซต์อื่นๆ (นางณัฐวดีฯ กับพวก) คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 25รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 45 ล้านบาท (คำสั่ง ย.240/2568)
2.8 รายคดี ร.ต.ท.ณัฐศักดิธัชฯ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 64 รายการ (เช่น ยานพาหนะ ห้องชุด ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 113 ล้านบาท (คำสั่ง ย.230/2568)
2.9 รายคดี น.ส.พิมภาดาฯ กับพวก กรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสำนักงาน ปปง. ได้สืบสวนขยายผล และวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของบุคคลในคดีคอลเซ็นเตอร์ พบการทำธุรกรรมเชื่อมโยงไปยัง นายพัด สุภาภา (หรือ MR. LY YONG PHAT) กับพวก ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 32 รายการ (เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 78 ล้านบาท (คำสั่ง ย.196/2568)
2.10 รายคดี บริษัทเดอะ นิวฯ กับพวก กรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน มีพฤติการณ์ชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าซื้ออาคารห้องชุดโครงการต่าง ๆ โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้จะซื้อเป็นรายเดือน ใช้วิธีการเอาเงินของผู้เสียหายรายใหม่และรายเก่ามาจ่ายเป็นผลตอบแทนในลักษณะหมุนเวียนกันไป คณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 9 รายการ (เช่น ที่ดิน และสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่า) มูลค่าประมาณ 213 ล้านบาท (คำสั่ง ย.226/2568)
3. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 6 รายคดี ทรัพย์สิน 264 รายการ มูลค่าประมาณ 3,004 ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน หรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยมีข้อมูลรายคดีที่น่าสนใจ ดังนี้
3.1 รายคดี นายสฤษฎ์ฯ เชื่อมโยงบริษัท เหลียนเซิง กับพวก เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กรณีพฤติการณ์ชักชวนให้ผู้เสียหายโหลดแอปพลิเคชัน ลงทุนเทรดเหรียญดิจิทัล มีการแบ่งหน้าที่กันทำ ตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงินของผู้เสียหาย และพูดคุยชักชวนให้ลงทุน โดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีฯ ของกลุ่มผู้กระทำความผิด มีลักษณะเป็นเครือข่าย SCAMMER เป็นการฉ้อโกงประชาชนขององค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง และต่อมาเมื่อสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาคำขอคุ้มครองสิทธิในคดีแล้วพบว่า มีผู้เสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในคดีนี้ จำนวน 643 ราย
ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) โดยเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สิน 130 รายการ มูลค่ากว่า 2,552 ล้านบาท เช่น ที่ดิน ห้องชุด และบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งรวมถึง อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงการก่อสร้างหมู่บ้านขนาดใหญ่บริเวณสนามบินน้ำ (ย.193/2567)
3.2 รายคดี น.ส.สุรีวรรณฯ กับพวกเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กรณีหลอกลวงให้นำเงินมาร่วมลงทุนทำกิจการเซ้งเครื่องเฟอร์นิเจอร์มือสอง เพื่อนำมาทำใหม่และไปขายต่อ และจากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน และความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจำนวน 12 ราย) ซึ่งเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สิน 109 รายการมูลค่าประมาณ 330 ล้านบาท (คำสั่งย.249/2567)