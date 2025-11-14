รักษาการ นายแพทย์ใหญ่ ร่วมพิธีวันสถาปนาสำนักงานป.ป.ส.ครบรอบ 49 ปี

รักษาการ นายแพทย์ใหญ่ นำคณะร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ป.ป.ส. ครบรอบ 49 ปี
วันนี้ (14 พ.ย.) ที่อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ส.(ดินแดง) พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8)โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง กรกาญจน์ อรุณปลอด อิโซมิชิ ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ, พ.ต.อ.เกริกกมล แย้มประยูร นายแพทย์ (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ. หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยจัดพิธีทำบุญ และมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณกุศลของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจจะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
โอกาสเดียวกันนี้ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ ได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้านให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของบุคลากรในสังกัด ป.ป.ส.