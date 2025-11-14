xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 15 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



วันนี้ ( 14 พ.ย.68) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จำนวน 1 ครัวเรือน และอำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 14 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี พ.อ.กิตติศักดิ์ วัฒนเดช รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี นายดงพล รุจิธรรมธัช ปลัดจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์. ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฉาง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุ อัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 11.00 น. บ้านเลขที่ 23/ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองสี่ บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมี นายปิยะพงษ์ แตงเขียว เป็นเจ้าของบ้าน และในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เกิดเหตุ อัคคีภัย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568เวลา 07.09 น. หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 9 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 14 ครัวเรือน แบ่งเป็นบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง และบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 11 หลัง โดยทั้ง 15 ครอบครัวที่เข้ารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้











มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 15 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 15 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 15 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 15 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 15 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น