มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 15 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ ( 14 พ.ย.68) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จำนวน 1 ครัวเรือน และอำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 14 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี พ.อ.กิตติศักดิ์ วัฒนเดช รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี นายดงพล รุจิธรรมธัช ปลัดจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์. ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฉาง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด กลุ่มแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุ อัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 เวลา 11.00 น. บ้านเลขที่ 23/ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองสี่ บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมี นายปิยะพงษ์ แตงเขียว เป็นเจ้าของบ้าน และในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เกิดเหตุ อัคคีภัย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568เวลา 07.09 น. หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 9 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 14 ครัวเรือน แบ่งเป็นบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง และบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 11 หลัง โดยทั้ง 15 ครอบครัวที่เข้ารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้