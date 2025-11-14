บุกคลินิกเถื่อน รวบ 2 หมอเก๊สวมรอยรักษาคนไข้มานาน 10 ปี

ตำรวจสืบนครบาลบุกคลินิกเถื่อนย่านมีนบุรี จับผู้ต้องหา 2 ราย สวมรอยเป็นหมอรักษาคนไข้ เปิดบริการมาแล้ว 10 ปี
วันนี้ (14 พ.ย.) พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 สั่งการให้ พ.ต.ท.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง ผกก.สส.บก.น.3 ร.ต.อ.นพพนธ์ แก้ววรรณา ร.ต.อ.ณฐภัทร์ จุ่งพิวัฒน์ รอง สว.กก.สส.บก.น.3 ส.ต.ต.ปัณรพัศศ์ ก้อมน้อย ผบ.หมู่ งานสืบสวน กก.สส.บก.น.3 พร้อมกำลังจับกุมนายบุญวิวัฒน์ บุญเรืองลือ อายุ 50 ปี ทำหน้าที่ตรวจร่างกาย ทำความเห็นแพทย์ เขียนใบสั่งยา และนายณัฐวุฒิ บุญเรืองบือ อายุ 30 ปี ทำหน้าที่รับคนไข้ ทำทะเบียนประวัติ ฉีดยา จัดยา จับกุมได้ที่ เคหะราม คลินิกเวชกรรม หรือ หมอพงษ์ คลินิกเวชกรรม แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.3 รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่า หมอพงษ์ คลินิกเวชกรรม ลักลอบเปิดการรักษาคนไข้ และออกใบรับรองแพทย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ชุดจับกุมส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปรักษา อาการไข้ เจ็บคอ พร้อมขอใบรับรองแพทย์เพื่อขอลางาน โดยมีชายที่อ้างตัวว่าเป็นแพทย์ ชื่อหมอพงษ์ สอบถามอาการจากสายลับ หลังจากนั้นได้บอกกับสายลับว่าตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่าอาการท้องเสีย และออกใบรับรองแพทย์ เขียนชื่อ นพ.อำนวย พร้อมระบุนามสกุล ลงความเห็นแพทย์ รับรองว่าสมควรให้พักรักษา 1 วัน และประทับตรา เคหะราม คลินิกเวชกรรม คิดค่าบริการในการรักษา ในราคา 300 บาท
ต่อมา เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบคลินิกดังกล่าว พบนายณัฐวุฒิ อยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์กำลังทำเอกสาร เจ้าหน้าที่สอบถามหาหมอที่รักษาว่าอยู่ไหน นายณัฐวุฒิ พาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ของคลินิกดังกล่าว ก่อนพบ นายบุญวิวัฒน์ หรือหมอพงษ์ นอนอยู่บนเตียงภายในห้อง พร้อมให้พาตรวจสอบภายในคลินิก พบของกลางเป็นยาจำนวนมาก และเครื่องมือทางการแพทย์ น้ำเกลือ ชุดผ่าตัดเล็ก เสื้อกาวน์ เข็มฉีดยา ไหมเย็บผ้า และเงินสดที่ได้จากการรักษาพยาบาล 1,390 บาท เวชระเบียนของคนไข้ที่เคยมารักษาจากคลินิกดังกล่าว กว่า 6,000 ฉบับ
ขณะตรวจค้น พบหญิงสาวยืนอยู่บริเวณหน้าคลินิกมีอาการตกใจ เจ้าหน้าที่เรียกเข้ามาสอบถาม ทราบว่าเพิ่งเข้ามารักษากับคลินิกดังกล่าวเพราะมีอาการป่วยไข้ ไม่สบาย และหมอฉีดยาให้ 1 เข็ม มีนายณัฐวุฒิ เป็นคนฉีดยาให้ และหมอได้ให้ยากลับไปทาน เจ้าหน้าที่จึงรีบไปพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้เคียงโดยเร็ว เนื่องจากไม่รู้ว่า ได้รับการฉีดยาตัวไหนเข้าไป
จากการตรวจสอบคลินิกดังกล่าวพบว่า สถานพยาบาล ชื่อ เคหะราม คลินิกเวชกรรม ใบอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2568 มีนายบุญวิวัฒน์ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ เปิดมาตั้งแต่ปี 2559 ส่วนผู้ดำเนินการตามกฎหมายคือแพทย์ ที่ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาลนั้น จากการสอบสวนนายณัฐวุฒิ รับว่าตนมีหน้าที่จดรายชื่อคนไข้ สอบถามอาการคนไข้ ฉีดยาจ่ายยาจากคำสั่งของ นายบุญวิวัฒน์ หรือหมอพงษ์ ส่วนนายบุญวิวัฒน์ หรือหมอพงษ์ มีหน้าที่วินิจฉัยโรคและสั่งจ่ายยา พร้อมออกใบรับรองแพทย์ให้คนไข้
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ได้เรียนฉีดยามาจากนายบุญวิวัฒน์และฝึกเองกับคนไข้ที่เข้ามารักษา
ขณะที่ นายบุญวิวัฒน์ หรือ หมอพงษ์ กล่าวว่า ตนเป็นแพทย์จริง เปิดคลินิกรักษาคนไข้มา 10 ปีแล้ว เจ้าหน้าที่ขอดูใบอนุญาตวิชาชีพ แต่ไม่พบ พบเพียงแค่ใบอนุญาตวิชาชีพแพทย์แผนไทย
นายบุญวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้เคยว่าจ้าง นพ.อำนวย เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อใบอนุญาตหมดลงทาง นพ.อำนวย ไม่ได้ต่อ จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หมอพงษ์ คลินิกเวชกรรม” นายบุญวิวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบ และเปิดคลินิกเวชกรรม “หมอวุฒิ สหคลินิกเวชกรรม” ย่านคลองสามวาให้นายณัฐวุฒิเป็นคนรับผิดชอบ ในการรักษาคนไข้ด้วยตนเอง ส่วนการเขียนใบสั่งยา และเขียนใบรับรองแพทย์ จะใช้ชื่อ นพ.อำนวย และ นพ.จักรกริศน์ โดยสลับกันไปมาระหว่างคลินิกทั้ง 2 แห่ง
เมื่อประมาณกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ทราบว่า กก.สส.บก.น.3 และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จะเข้ามาตรวจค้น จึงได้ปิดคลินิกย่านคลองสามวาไป เนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับกุมและให้ นายณัฐวุฒิมาช่วยงานที่นี่ก่อนถูกจับกุม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ดำเนินคดี เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมิได้จัดให้มีผู้ดำเนินการเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาล ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม ร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 4 ก่อนนำผู้ต้องหาทั้ง 2 พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.มีนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป