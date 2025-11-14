ตร.บุกทลายรังยานรก กลับเจอแก๊งจีนเทา แฝงตัวเป็นนักเรียนลอบเปิดเว็บพนัน

ตำรวจสืบนครบาล ร่วมกับ ป.ป.ส.บุกจับแหล่งมั่วสุมยาเสพติดในคอนโดย่านห้วยขวาง แต่กลับเจอแก๊งจีนเทา แฝงตัวเข้ามาเป็นนักเรียนลักลอบเปิดเว็บพนัน
วันนี้ (14 พ.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจศอ.ปส.บช.น. บก.สส.บช.น. สน.ห้วยขวาง สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. นำหมายค้นเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดฯ แห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง กรุงเทพฯ พร้อมจับกุมตัวผู้ต้องหา 1.Mr.Li Youngzhao อายุ 28 ปี สัญชาติจีน 2.Mr.Luo Li อายุ 29 ปี สัญชาติจีน 3.Mr.LIU JIANQUAN อายุ 27 ปี สัญชาติจีน และ 4.Mr.Chit Maw Maw Htay อายุ 27 ปี สัญชาติเมียนมา
ผลการตรวจค้นพบของกลาง 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 4 เครื่อง (พบข้อมูลการทำหลังบ้านเว็บพนัน) 2.โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง (พบข้อมูลการทำหลังบ้านเว็บพนัน โพยลับไว้รับมือตำรวจ ตม.) 3.บุหรี่เถื่อน 7 กล่อง และ 4.อุปกรณ์ โทเคน OTP (Token) จำนวน 1 ชิ้น
สืบเนื่องจากการสืบสวนทราบว่า มีต่างชาติชาวจีน มั่วสุมเสพยาเสพติด ก่อนเข้าจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว 4 ราย เมื่อตรวจค้นในห้องกลับไม่พบยาเสพติด และในร่างกายของทั้ง 4 คน ก็ไม่พบสารเสพติด แต่พบว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั้ง 4 เครื่อง มีการเปิดทำหลังบ้านเว็บพนันรายใหญ่ ปั่นสล็อต แทงฟุตบอล บาสเกตบอล บาคาร่า และอื่นๆ อีกหลายชนิด
จากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาให้การว่า ได้เข้ามาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยว จากนั้นจะพยายามแฝงตัวเป็นนักเรียน จากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์พบว่า มีโพยของเครือข่ายชาวจีนที่อำพรางเป็นนักเรียน โดยจะมีการแจ้งเตือน ขั้นตอนวิธีการหลอกตบตาเจ้าหน้าที่ เช่น เมื่อถูกถามให้ตอบว่า ไม่มีงานทำ กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ให้การปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ เพราะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ได้จากการสืบสวน
เบื้องต้นแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเอาทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์) โดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันนำของต้องเสียภาษีสรรพสามิตเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ชำระภาษี และเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดำเนินคดีข้อหาอื่นเพิ่มเติม
จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดย พล.ต.ท.สยาม ได้สั่งการให้มีการขยายผลโดยละเอียดต่อไป