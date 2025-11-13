สืบ 1 สกัดจับกระบะคอก ลำเลียงยาบิ๊กลอตจากภาคเหนือ ซุกกะหล่ำปลีจำหน่ายกรุงเทพฯ

MGR Online-รอง ผบ.ตร.แถลงข่าวสืบ บก.น.1 สกัดจับรถกระบะคอก ลำเลียงยาไอซ์ ยาบ้า บิ๊กลอต จากชายแดนภาคเหนือ ซุกกะหล่ำปลีตบตาตำรวจ จับผู้ร่วมขบวนการชาวพม่า 2 ราย
วันนี้ (13 พ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 แถลงข่าว พ.ต.อ.วิชัย สนสกุล ผกก.สส.บก.น.1 และตำรวจ กก.สส.บก.น.1 จับกุม นายจาย หนุ่มแลง อายุ 20 ปี สัญชาติเมียนมา และ น.ส.หอม (ไม่มีนามสกุล) อายุ 20 ปี สัญชาติ เมียนมา พร้อมของกลาง ยาไอซ์ 300 กก. ยาบ้า 2,400,000 เม็ด โทรศัพท์ 2 เครื่อง รถกระบะบรรทุกติดตั้งโครงเหล็ก (กระบะคอก) 1 คัน ได้บริเวณริมถนน นบ.1002 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 พ.ย. เวลา 01.00 น.
สืบเนื่องจากตำรวจ กก.สส.บก.น.1 ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แกะรอยกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ เพื่อเข้าพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสืบสวนทราบว่า มีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด โดยใช้รถกระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดี-แมกซ์ สีขาว ทะเบียน xx 5xx6 ลำพูน ขับจากภาคเหนือเพื่อมาจำหน่ายยาเสพติดให้ลูกค้า โดยซุกซ่อนกับกะหล่ำปลีอำพรางเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ นัดส่งมอบยาเสพติดบริเวณถนนกาญจนาฯ ช่วงบางบัวทอง จ.นนทบุรี ตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบ สังเกตรถขาเข้าพื้นที่ชั้นใน และเฝ้าสังเกตการณ์อยู่บริเวณโดยรอบ
ต่อมาวันที่ 12 พ.ย. เวลา 23.15 น. พบรถกระบะต้องสงสัย จากการแกะรอยเชิงลึกพบเดินทางมาจากภาคเหนือ จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบ นายจาย คนขับ สัญชาติเมียนมา และ น.ส.หอม ชาวเมียนมา นั่งโดยสาร ตรวจค้นพบกระสอบซุกซ่อนอยู่ โดยใช้กระหล่ำปลีอำพรางยาเสพติด พบยาไอซ์ 300 กก. และ ยาบ้า 2,400,000 เม็ด แจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป"
ทั้งนี้ หลังจับกุมตำรวจได้สืบสวนขยายผล เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าว ในข้อหา สมคบฯ ฟอกเงิน และประสานสำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อดำเนินการตามมาตรการตรวจยึดทรัพย์ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.