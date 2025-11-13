รวบ “หนุ่ม วัน” อินฟลูฯพม่า ลอบขายบ้าให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว

ตม.สมุทรสาครจับ “หนุ่ม วัน” อินฟลูเอนเซอร์ชาวเมียนมา ลักลอบขายยาบ้าให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว ยึดของกลาง 1 พันเม็ด
วันนี้้ (13 พ.ย.) พ.ต.อ.ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์ ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร พ.ต.ท.เศรษฐพงศ์ ชูเมือง รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร พ.ต.ต.จิรายุ เชิดฉาย สว.ตม.จว.สมุทรสาคร พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้ร่วมกันจับกุมผู้ค้ายาเสพติดฉายา “หนุ่ม วัน” หรือ นายตะวัน ลูกหลานแรงงานชาวเมียนมาที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย พูดได้ทั้งไทยและเมียนมา ค้ายาเสพติดให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่
พ.ต.อ.ปกฉัตร เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปชก.ตร. ที่ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยพล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3,
พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 เร่งกวดขันและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงกลุ่มที่รวมตัวสร้างอิทธิพลในพื้นที่
ทาง ตม.จว.สมุทรสาคร ได้ปราบปรามจับกุมกลุ่มเครือข่ายแรงงานต่างด้าวจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่มาโดยตลอดจนสืบทราบว่า มีผูัใช้เฟซบุ๊ก “หนุ่ม วัน” อินฟลูเอนเซอร์มียอดผู้ติดตามกว่า 3 พันคน เป็นชาวเมียนมา ลักลอบขายยาเสพติดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และใช้ห้องพักบริเวณโค้งตาแกะ ถนนเจษฎาวิถี ต.โคกขาม เป็นจุดนัดส่งยาเสพติด โดยจะซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในหมวกกันน็อค บรรจุแพ็คละ 10 เม็ด กระจายยาเสพติดได้วันละกว่า 500-1000 เม็ด เป็นเวลากว่า 1 ปี
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเข้าตรวจค้นและจับกุม นาย ตะวัน อายุ 18 ปี สัญชาติเมียนมา (ไม่มีเอกสารประจำตัว) พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,000 เม็ด ตามความผิดในข้อหา จำหน่ายโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกขาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป