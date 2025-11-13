"ผู้การแต้ม" ร่วมยินดี วิวาห์อบอุ่น "ภีมภัทร เนื่องจำนงค์" เข้าพิธีฉลองมงคลสมรส

วันนี้ (13 พ.ย.) ที่ห้องฉัตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมเปนสกี มีพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่าง คุณภีมภัทร เนื่องจำนงค์ (เจ้าบ่าว) และ คุณเจีย (เจ้าสาว) ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติและบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
พิธีวิวาห์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในฐานะประธานในพิธี ได้แก่ อ.สินธุ์ จันทรประทิน ที่ปรึกษาและซินแสประจำบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งให้ความเมตตาช่วยปรับภูมิทัศน์ของสถานที่ และให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิต และการทำงานแก่คู่บ่าวสาว
พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ หรือ "มือปราบหูดำ" อดีตรอง ผบช.น. นายทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บ.เบทาโกร จำกัด มหาชน นายชุน ไพลินดีเลิศ หรือ ประธานหลี่ ประธานสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน และรองเลขาธิการหอการค้าไทย-จีน
นอกจากนี้ ยังมีผู้ใหญ่ที่ทั้งคู่เคารพ คือ นายกำธร โลจนะโกสินทร์ (เฮียกวงที่นอนโลตัส) และ นายวิชัย วงศ์สินสังวร (เฮียเอี่ยม บางแค) พร้อมทั้งญาติสนิทมิตรสหายจากหลายวงการเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ซึ่งในพิธีฉลองสมรสครั้งนี้คือ การจัดให้มีช่วง ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย แด่การสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่พระราชทานไว้แก่แผ่นดินไทย
ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและอบอุ่น ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงมา ณ โอกาสนี้